Conrado a Aurora: "Te esperaré"

Conrado pide perdón a Aurora y le pide que le deje esperarla pues no quiere perderla. En Puente Viejo se proponen despedir a Aurora a lo grande y las mujeres empiezan a organizar la fiesta de despedida. La fiesta es un éxito. Aurora no se huele nada y la sorpresa es emocionante. Llega el momento en el que Aurora tiene que decir unas palabras de despedida, pero no puede hablar.

Bosco quita importancia a las décimas de fiebre. Francisca deja a Inés a solas con Bosco para atender un asunto urgente. En ese momento, Bosco despierta y ve a Inés, como en el bosque, pero la magia se rompe con la llegada de Francisca. El doctor Zabaleta le recomienda que repose unos días.

María explica a Gonzalo que va ayudar a Nicolás con su nuevo trabajo: unas fotografías para unos anuncios. Nicolás aprovecha y también retrata a María con Gonzalo y la niña para enviar la foto a Raimundo.

Hipólito cede su discurso a Regalado, que está seguro que Hipólito podría ser un esperantista de pro.

Micaela visita a Mariana para dejarle claro que ha dado un paso atrás pero no ha olvidado sus planes.