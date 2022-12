Calvario se lleva a Martín del pueblo

Tristán acepta la oferta de compra de Sebastián, si tanto insiste, allá él. Tristán ha firmado porque sabe que el plan de financiación de Sebastián es inviable, tiene una cláusula por la cual si no encuentra financiación la responsabilidad volverá a caer sobre los Montenegro. Tristán le explica a su madre que no salvará su hacienda a costa de un amigo.

Emilia protesta, no se dejará presionar ni acepta ultimátum de nadie. Alfonso se ha ido y Mariana no sabe qué ha podido pasar, pero Emilia sí… y no puede evitar sentir angustia. ¿Y si se ha ido para siempre?

Pardo viene a dar parte a Olmo de su encargo, a estas alturas ya tendría que haberla cumplido. ¿Qué ha pasado con Juan? Unos esbirros llegan su casa, pero éste no reacciona. ¿Habrá muerto?

Rosario se atreve a pedir explicaciones a Francisca. Ésta insinúa que se casó ya embarazada. ¿Será que Tristán no es hijo de Salvador? Entra una escena del pasado: Una joven Francisca llora porque se casa embarazada del amor de su vida, Raimundo Ulloa.