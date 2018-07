Camila se cae y pierde el conocimiento

Capítulo 1296: lunes 4 abril

Camila corta rápidamente el beso que le ha dado Elías. La mujer se muestra avergonzada y decide no bajar a cenar en familia aduciendo un dolor de cabeza. Hernando va a interesarse por ella.

Mientras hace fotos a los productos de los Manantiales, Nicolás sintoniza mejor con HernandoMatías sale del atolladero, de explicar por qué no llegó a Munia, como buenamente puede. Rafaela le pide temple a Matías, no hicieron nada malo… pero Alfonso sigue con sus suspicacias.

Al margen de sus maridos, Sol y Candela urden un plan para “liar” a Carmelo con Mencía, que se las apañan para que los dos disfruten de cierta intimidad.

Don Berengario inicia su venganza hacia la tendera por ir aireando sus intimidades contándole que Pedro puede ser el nuevo Presidente de la URSS.

Francisca responde a la enigmática llamada, que tiene que ver con Aurora y con París.

Elías aborda a Camila para que no le siga esquivando y afronten lo vivido y la nueva situación.

Capítulo 1297: martes 5 abril

Elías confiesa a Camila que no va a renunciar a enamorarla, aunque ella procura marcar distancias. Camila se siente culpable y termina sorprendiendo a Hernando al besarlo sin previo aviso.

Francisca explica que han seguido a Aurora y Beltrán hasta un puerto francés y no sabe más. Francisca despide al abogado con el que firma su testamento y adelanta a Mauricio que se avecinan cambios. La treta de Sol y Candela propiciando una comida romántica entre Carmelo y Mencía ha fracasado.

Alfonso anima a Matías a olvidarse de Rafaela y escribir a Prado, pero no consigue concentrarse. Matías visita a Beatriz. Ella se da cuenta que no está bien, aunque equivoca los motivos.Dolores comunica a su familia que Pedro será el nuevo Presidente ruso. No se lo terminan de creer.

Longinos llega con la conclusión de su investigación, le adelanta a Ramiro que no van a gustarle un ápice.

Capítulo 1298: miércoles 6 abril

Hernando rechaza a Camila sin que ésta pueda hacer nada por cambiar las cosas. Camila trata a Elías con frialdad incluso cuando hablan de Beatriz. Rogelia los observa. Camila recibe a Hernando, que le comunica que ha decidido alejarse de ella y de los Manantiales.L

onginos explica a Ramiro que la investigación no ha dado resultados: no saben quién puede estar detrás del atentado, pero parece que nadie del pueblo. Sea quien sea, sigue en libertad. Una vez se ha marchado Longinos, Rafaela sonsaca a Ramiro. Es evidente que le importa, y mucho.

Rafaela y Ramiro dan un paseo y ella le pregunta por los terratenientes de Puente Viejo.

Dolores vuelve a agasajar a don Berengario, que sigue dando pábulo a la mentira sobre Pedro y da por hecho ante don Anselmo que Pedro será el próximo Presidente de la Unión Soviética.

Candela y Sol siguen intentando unir a Carmelo y Mencía: organizan un picnic para el día siguiente. Pero los intentos a la desesperada de Sol y Candela por emparejar a Carmelo con Mencía no dan resultado.

Capítulo 1299: jueves 7 abril

Hernando se marcha durante unos días: estar separados puede que les venga bien. Elías está contento por la marcha de Hernando. Camila confía en que se comporte como un caballero en su ausencia. Nicolás hace fotos. Elías parece encantado de ostentar el papel de jefe en ausencia de Hernando. Camila registra la habitación prohibida y encuentra algo sorprendente.

Francisca va a cambiar su testamento y quiere que don Berengario sea testigo de la firma.

Rafaela sigue acercándose a Ramiro, para mayor disgusto y frustración de Matías. Camila pide a Lucas su opinión profesional sobre la mudez de Beatriz.Don Anselmo devuelve a Raimundo lo que le encargó: una carta de amor para Francisca.

Capítulo 1300: viernes 8 abril

Camila intenta abrir la caja fuerte que ha encontrado en la habitación, se entera de que el Jaral fue comprado en su nombre, no en el de los Mella. Esto lleva a Camila a hacerse muchas preguntas que comparte con Elías.

Rafaela muestra interés por los Santacruz, y quiere aceptar la invitación que le hicieron. Raimundo cree que Matías está mal por Prado cuando el chico ve a Rafaela con un forastero.

Mauricio será el segundo testigo de Francisca. Fe sueña con que los beneficie en su testamento y se lleva una pequeña desilusión al saber que no les deja nada. Dolores viene a La Casona a presumir de su nuevo cargo… no sabe que está siendo víctima de una cruel inocentada. Gracia cree que le están tomando el pelo, deberían decirle la verdad.

Sol y Candela cuentan la verdad a sus esposos sobre sus intenciones románticas para Mencía y Carmelo, pero estos se han dado perfecta cuenta de que los están intentando liar.