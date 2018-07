Amalia quiere acabar con Beltrán

Capítulo 1063: lunes 4 mayo

Aurora decide no enviar el trabajo al tribunal, sino a Piedad ya que la siente como su mentora. Lucas encuentra la carta de presentación de la beca en un cajón.

Carmelo pide de nuevo a Severo que no se ilusione. Aunque encuentren a Sol, puede que no sea la misma. Cuando Carmelo vuelve de recorrer la finca, Severo le cuenta que el investigador no ha llamado hoy.

Inés explica a Candela lo que sucedió en la cabaña durante la tormenta y también se sincera con ella. Bosco confiesa a Inés sus sentimientos sin ser consciente que Amalia está escuchando lo que dicen.

Gedeón, el artista dadaísta que han contratado, explica a Pedro y Dolores que ya tiene claro cómo será el cartel y que su musa será Gracia. Gedeón presenta un primer boceto que no convence a los Mirañar, aunque ellos se cuidan de decirlo.

Alfonso se ve con los allegados para organizar el cumpleaños de Emilia.

Aurora aparece por sorpresa en La Casona para invitarles a su boda y “provoca” a Francisca.

Capítulo 1064: martes 5 mayo

Amalia, destrozada, es testigo de los prolegómenos de un encuentro amoroso. Los amantes, tras muchas semanas evitándose, dan rienda suelta a su pasión.

Aurora deja claro que soportará a Francisca por Raimundo. Es él quien quiere que vaya a su boda. Aurora da los motivos por los que quiere casarse con Lucas ante don Anselmo, a quien los argumentos le “valen”. Las mujeres de la familia le dan a Aurora un regalo de boda “de parte de” Pepa.

Don Anselmo propone invitar a Raimundo al cumpleaños de Emilia pero Alfonso teme que no sea buena idea y también le propone a él mismo que trate de reconciliarse con su hija en este acto.

Gedeón convence a Gracia de que pose desnuda para él. Los Mirañar, sobre todo Hipólito, no ven con buenos ojos que Gracia pose desnuda para Gedeón. Hipólito se esfuerza en dinamitar los planes del artista, pero no lo consigue.

Lucas y Aurora se divierten con los preparativos de la boda aunque éste no le dice que habló con Piedad. Amalia ofrece su errática ayuda.

Francisca defiende su amor con Raimundo encima incluso delante la tía de Salvador Castro, quien le afea la conducta por vivir amancebada.

Severo está desesperado por la ausencia de noticias del investigador.

Capítulo 1065: miércoles 6 mayo

El regalo es el vestido de novia que Pepa usó en su boda con Tristán. Aurora llora de emoción.

Bosco consuela a su amigo Severo lo mejor que puede ante la ausencia de noticias de Sol, pero él está tan asustado que no resulta fácil. En la Quinta, deciden esperar un día más antes de hacer algo respecto al silencio del investigador, pero saben que en el fondo algo va mal.

Alfonso y Matías siguen preparando el cumpleaños de Emilia a escondidas. El cura cuenta a Alfonso que quiere propiciar/forzar una reconciliación entre Emilia y Raimundo. La fiesta es un éxito hasta que llega Raimundo y Emilia se enfrenta a su padre. Raimundo ha vuelto descompuesto y se ha encerrado en su habitación. Francisca sonríe, perversa.

Todos, menos Amalia, se divierten con la sesión de fotos regalo de Nicolás a la familia. Amalia se va sin que nadie lo note. Más tarde, Amalia arruina una alegre conversación sobre la boda dando su amarga versión del amor.

Inés y Bosco vuelven a encontrarse, son tristemente felices pues saben que nunca serán una pareja “normal”. Amalia entiende que acabar con Beltrán es la única forma de poner fin a su pesar. Y se dispone a achicharrar al bebé.

Capítulo 1066: jueves 7 mayo

Inés evita que Amalia achicharre a Beltrán, pero ella se ofende al exponer que sólo ha sido un despiste, y culpa a la doncella. Aurora revisa a Beltrán y concluye que las quemaduras son leves. Aurora comparte con Bosco su preocupación por la salud mental de Amalia.

Inés amenaza a Amalia con contar sus sospechas y Amalia la amenaza con denunciarla por asesinato.

Gracia recrimina a Hipólito por haberse interferido en su “carrera” como modelo. Mientras, el chico ha estado trabajando en una alternativa para el cartel de las Fiestas de San Mamerto.

Mientras eligen el menú de la boda, les queda claro que Emilia no logra superar la pena por su padre. Y Alfonso y don Anselmo ocultan a Emilia el estado de postración en que se halla Raimundo.

Alfonso planea darle a Matías oficialmente sus apellidos.

Lucas tiene una sorpresa para Aurora.

Capítulo 1067: viernes 8 mayo

Amalia deja claro a Inés que no tiene opción. O se marcha para siempre o la denunciará a la justicia.

Francisca comprueba que Raimundo está destrozado ante la constatación de que ha perdido a su hija. Lucas consigue entrevistarse con Raimundo y éste le confirma que no asistirá a la boda. Alfonso no tiene otro remedio que informar a Emilia sobre lo mal que está Raimundo.

Lucas trae a Aurora a la plaza para que se encuentre con la señora Hilaria, que ha venido de Madrid. Aurora descubre que Rosario sabía que la señora Hilaria vendría a la boda. También reciben a la madre de Lucas y a su amigo José Luis y por fin Aurora y su suegra se conocen.

Los Mirañar ven por primera vez el cartel. Gracia está de mal humor y lo paga con el pobre Hipólito que se ha esforzado por ponerle preciosa en el cartel. Emilia pone al día a Gracia del sacrificio que ha hecho Hipólito y le hace entender que es injusta.

Carmelo ha empezado a intentar localizar al investigador, aunque no consigue dar con su paradero.

Amalia sigue apretando las clavijas a Inés y le exige que se vaya rompiendo el corazón a Bosco.