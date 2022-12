Aurora descubrirá una foto de Jacinta

El enterrador les ha dado a Francisca y Mauricio datos inquietantes sobre la muerte del hijo de Fulgencio. Tras la noticia, éste ha notado claramente que Francisca está áspera con él y Bernarda intenta tranquilizarlo con poco éxito. Bernarda reacciona a las sospechas de Francisca vertiendo toda la culpa sobre la muerte de su hijo sobre Fulgencio.

Aurora atiende a los enfermos mientras Gonzalo y Conrado vuelven de inspeccionar el depósito de agua y encuentran el frasco de veneno; hay que prevenir al pueblo para que no beban agua.

Aurora se desespera por no poder averiguar la composición del veneno. Tras mucho pensar, Aurora recuerda dónde vio el frasco y el plano de Puente Viejo: en casa de Lesmes. Irán buscando alguna pista a la casa cuando descubren la foto de Lesmes con Jacinta, ¡horror!. ¿Qué relación había entre ellos?

Quintina quiere ser optimista pero no está bien. Hipólito la cuidará y no se separará de su lado. No será el único que se preocupe por ella, su suegra, Dolores, también irá a visitarla y darle ánimo. Hipólito ve a su madre rezar por Quintina. Emoción y temor al pensar que pueden perderla.

Candela se niega a seguir haciendo pan para los enfermos de la epidemia, la confitera ha reaccionado así porque Fernando la está coaccionando.

Rosario ha caído enferma también…