Alfonso seguirá viéndose con Hortensia a escondidas

Carmelo ha seguido el rastro de las joyas de Francisca y trae una a Severo, que le pide algo más: un par de semanas de plazo antes de marcharse para que pueda organizarlo todo. Emilia es testigo de cómo Arsenio trata a Carmelo con un poco de desprecio tras confirmarle que tendrán que atrasar su partida.

Alfonso se siente culpable y se comporta con Emilia de forma más cariñosa y cálida. Hortensia además sabe manejar la situación para que no piense en Emilia cuando presiona a Alfonso para que se vuelvan a ver a solas. Alfonso no sabe ni puede decirle no.

Bosco plantea a Raimundo y Francisca las dudas que sobre las joyas van de boca en boca. Francisca viene a conocer a la niñera y verbaliza que ha tenido la sensación de que alguien la seguía.

Bosco comprueba, encantado, que Berta se ha hecho con Beltrán como si llevase toda la vida con él.

Severo y Carmelo siguen trabajando en organizar su marcha. Severo le confiesa que tiene algo para él…

La Montenegro recibe una citación judicial.