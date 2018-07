Pablo necesita demostrar su amor a Emilio

Sara se reúne con sus bandoleros para preparar el asalto al transporte con el dinero de los impuestos recaudados por Don Eusebio. Alejandro y Juan, tras un encuentro con unos monjes franciscanos, proponen dar el golpe disfrazados de religiosos, mientras que Sara pide a Jimena que se mantenga al margen y no participe de esta acción, para no poner en peligro su nuevo futuro junto a Jairo.

Sin embargo, Jairo, después de la sorpresiva revelación tras descubrir a Jimena como una bandolera, sólo espera que la chica sea capaz de sincerarse con él y le confiese quién es y a qué se dedica verdaderamente.

Olmedo, junto a Santurce, tiene pensado seguir de cerca el transporte de dinero, intuyendo que los bandoleros no podrán andar muy lejos del botín, algo que descubrirá Jimena fortuitamente y que la llevará a implicarse en el asalto… originando que Jairo la detenga.

En la finca de los Garmendia, la verdad sobre la identidad de Pablo también se pondrá de manifiesto, cuando Eusebio ponga las cartas sobre la mesa delante de Elisa, a quien acusa de no haber sabido ayudar a su hijo…