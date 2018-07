Pablo confiesa a Roca que está enamorado de él

Adela vuelve de Cádiz y se lleva un gran disgusto al enterarse del tiro que su hijo Jairo recibió del temible Chino. Por otra parte, Jairo es condecorado por el valor demostrado en la captura del bandido, pero el recluta no parece muy ilusionado por la condecoración ya que cree que no se la merece. Además, Olmedo intenta chantajear a Jairo recordándole que sabe cosas de su pasado…

Sara comprueba que el papel que Jimena cogió al Chino está escrito por Olmedo. Esto demuestra la relación existente entre el ex capitán y el bandido. Los bandoleros del “Espíritu de Carranza” se conjuran para dar su merecido a Olmedo.

Olmedo, que sigue obsesionado con Clara, se desespera al enterarse de que ella se va de Arazana… Eva ofrece a Clara una oportunidad para quedarse, siempre que cumpla trabajando de prostituta.