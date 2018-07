Eusebio aprieta las tuercas a su hijo para que se comporte como un hombre y no le dé más disgustos pero la llegada de un actor salmantino, antiguo amante de Pablo, pondrá patas arriba el mundo de los Garmendia.

Clara sufre el acoso de Olmedo, que, loco de celos, quiere evitar que ningún hombre galantee con ella. Por la noche, el ex capitán irrumpe borracho en la habitación de Clara para confesarle su dramático pasado amoroso.Pilar propone a Jairo ir a la verbena de Villareja, creyendo que así lo recuperará, pero el recluta rechaza la invitación aclarándole que no puede ir con ella porque hay otra mujer en su vida. Por otro lado, los Flores siguen con los preparativos de la boda, pero reciben la mala noticia de que Inés, Mario y el niño no podrán desplazarse a Arazana.Sara sufre el robo y destrozo de su caseta de labranza a manos del Chino y sus secuaces, por encargo de Olmedo. Sara lo denuncia en el cuartel, temiendo la presencia de una nueva banda de bandoleros.