“Gonzalo quiere matarte, me contrató a mí para que lo hiciera”: Edu le cuenta la verdad a Ángela

Ángela se encontraba corriendo por el campo, como hace habitualmente, cuando se ha encontrado con Edu. Ella, sorprendida, le ha preguntado que cómo le ha encontrado y le ha asegurado que tiene una familia y que lo del beso en la playa no se iba a poder repetir.

Sin embargo, lo que no sabía es que él no se encontraba ahí para volver a encandilarla, sino advertirla. “Gonzalo quiere matarte, me contrató a mí para que lo hiciera”, le ha dicho.

Edu se ha sincerado y le ha confesado que toda la historia que le contó sobre su vida era falsa y que ha sido su marido el que ha orquestado todo como venganza por la denuncia de malos tratos que cree que interpuso Ángela.

Ella no le ha creído y ha decidido dar media vuelta, pero al llegar a casa, parece que su manera de ver a Gonzalo ha cambiado. ¿Tendrá razón Edu?