La salud de Arturo en peligro

Marina consulta a Guillermo sobre la realidad de su estado civil. ¿Es viuda o soltera?. Pía insiste en que Arturo debe ir al cardiólogo que le ha recomendado Martín. El trabajo se acumula en el hostal para Felisa y Belén; Daniel toma nota y propone a Dorita. Roberta está muy agradecida por el cable que le echó Tomás. Roberta teme por su futuro si don Sabino y su mujer no se reconcilian. Mauro le pide a Inés que se olvide de la defensa de Sonia porque no la quiere. Belén y Sabino comparten sus males de amores. Según parece el diagnóstico del médico de cabecera estaba acertado, Arturo no tiene nada serio. Tomás y Roberta le confirman a Sabino su noviazgo. Pedrito solamente dará clases particulares a Leonor. Mauro y Sonia hacen las paces. Sabino recuerda a Roberta que ambos tienen un secreto que quizás debería contar a su “novio”. El diagnóstico de Arturo es peor de lo que esperaban. Pelayo reprocha a Marcelino y Manolita que no se preocupen más de Leonor.