REACCIONES AL DESNUDO

Marcelino e Ignacio no quieren que María se desnude en su próxima película y deciden darle una lección de la que saldrán escaldados: ¡Se desnudan en medio del King's! María no aguanta su comportamiento y les roba la ropa, con lo que ambos tienen que pasearse desnudos por la Plaza de los Frutos y escapar de la policía. Una escena de lo más divertida que Jonás Berami y Manu Baqueiro han comentado en sus en sus redes sociales dejando ver que se lo pasaron en grande rodando esa escena y los espectadores no han tardado en reaccionar.