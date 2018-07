Guillermo a Sofía: "Vete y no vuelvas, por favor te lo pido"

Eladio, de vuelta en casa, trata de reponer todo el tiempo perdido con pepa y le dice que no va a permitir que nadie los separe nunca.

Marcelino después del estropicio que se ha hecho en el pelo, finalmente le ha beneficiado mucho. Para sorpresa suya, Manolita se siente más atraída.

Adela, asustada ante la crisis de salud que pueda sufrir Sofía,ya no resiste más, no sabe qué hacer con Tomás. Sobre si denunciarle a la policía o no.

Carmen tiene un bonito detalle con Mariano, a quien Benigna anima para que no pierda la esperanza.