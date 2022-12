Estas son las palabras de Manolita para introducir el discurso de su hija Leonor: "Pediros disculpas, si las jornadas por la liberación de la mujer no se han celebrado, ha sido por mi culpa. He sido yo por miedo y por proteger lo que mas quiero en este mundo, la que ha impedido que se celebrara esta reunión de mujeres. Puede que yo sea una cobarde pero tengo unas hijas muy valientes, no han dudado en jugarse el tipo por defender nuestros derechos y por luchar contra las injusticias y la desigualdad entre hombres y mujeres y eso, es feminismo. Porque feminismo no es solo luchar por una misma sino por los problemas que compartimos todas en casa, en el trabajo, en la calle y hasta en el dormitorio. Por ello me gustaría leeros unas palabras de Leonor Gómez, mi hija, por mis nietas, por vosotras y por las que vendrán."

Luisita y Mónica, la viva imagen de una generación que lucha por la igualdad

Manolita estalla con sus hijas por su extrema rebeldía