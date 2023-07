Capítulo de hoy de ‘Amar es para siempre’; 13 de julio de 2023: mantenerse firme

Los Gómez saben la verdad sobre Vicente. Andrea les confesó que le entregó sus negocios cediendo a sus amenazas y ahora ellos también corren peligro.

Sin embargo, Marcelino no se va a echar atrás y está dispuesto a enfrentarse a Vicente. A pesar de que el empresario puede implicarles en el asesinato de Ana Mari, Marcelino no parará hasta verle caer.

Ciriaco ha disipado sus dudas sobre su futuro con Maribel. La joven le propuso hace días irse a vivir a Manchester y montar su propio restaurante, pero él no estaba seguro de querer acompañarla.

Sin embargo, ahora Ciriaco está decidido a embarcarse en esta nueva aventura con ella. A pesar de tener que separarse de su familia, está enamorado y quiere tener una vida junto a Maribel.

Lorenzo está intentando rehacer su vida tras el patinazo que dio su carrera por la reciente pelea. Sin embargo, su vida se ve interrumpida por un reencuentro inesperado.

Fito está de vuelta en el barrio y quiere pedirle perdón por lo que le hizo en el pasado. Lorenzo no se toma muy bien la sorpresa y no quiere saber nada de él. ¿Podrán arreglar las cosas?

Guillermo decide perdonar a Joselo a pesar de haber confesado ser quien le disparó. El joven está muy arrepentido y ahora se ha rehabilitado.

Cristina no entiende que no le entregue a la policía y tienen una fuerte discusión. No puede darle una nueva oportunidad a alguien que casi le arrebata a Guillermo.

Úrsula sigue en el hospital y Rocío cada vez está más desesperada. La culpa le está volviendo loca y piensa que ha sido la responsable de lo que le ha ocurrido a su hermana.

Además, ahora debe suplir el hueco que ha dejado Úrsula y ocuparse de su bebé. Sin embargo, cada vez que mira al niño solo ve culpabilidad.