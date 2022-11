Gotzone y Carmen ¿embarazadas?

Carmen se hace un test de embarazo a escondidas de Iñaki

Sinopsis Capítulo 10 'Embarazo múltiple' - Temporada 3

Carmen descubre que está embarazada y decide contárselo a Iñaki con una cena romántica, pero pierde el test de embarazo en el Kaia. La cuadrilla lo encuentra y comienzan las elucubraciones sobre quién es su dueña. Primero piensan que es Izaskun, pero al negarlo, todas las sospechas recaen en Gotzone, que últimamente tiene un humor muy cambiante.

En realidad el humor de Gotzone es culpa de la visita de su madre, que viene a verla por su cumpleaños y con la que se lleva fatal. Para evitar más críticas de su madre, decide inventarse que tiene una exitosa vida social, metiendo en el engaño a la cuadrilla, Iñaki y Carmen, que fingirán ser sus amigos en su fiesta.

En el sur, a don Benjumea le dan el alta, pero antes de poder marcharse a Donosti con Maritxu debe dejar bien atado el tema de quién se queda con la clínica. Trini insiste en que él vuelva a ser el dueño, pero Maritxu le insta a que hable con Cristóbal y le dé una oportunidad de ser el nuevo dueño.

Por su parte, Rafi siente que no conoce a su hijo y decide recuperar todos los años que no han pasado juntos, aunque no es fácil, ya que no tienen nada en común. Mientras, Dolores, recién separada, no tiene casa y duerme en la clínica a escondidas.