El actor italiano Michele Morrone está en boca de todos por interpretar a Massimo, un jefe de la mafia italiana en la nueva película polaca '365 DNI'. En ella Massimo secuestra a Laura, una ejecutiva que pasa por un mal momento sentimental y que tiene 365 días para enamorarse de él.

Pero la vida del actor, más que ser la de un cuento, empezó siendo una pesadilla. El divorcio de su mujer, la diseñadora libanesa Rouba Saadeh, hace 2 años le sumió en una profunda depresión que le quitó las ganas de actuar. Tras cuatro años de matrimonio y dos hijos en común, Marcus y Brando, la pareja tomó caminos diferentes. Ella se fue a vivir a Líbano con sus dos hijos, lo que dejó al actor derrumbado.

Esto provocó que Morrone se quedará sin dinero y sin trabajo, teniendo que trabajar durante un tiempo como jardinero en una villa de Italia. "Encontré trabajo como jardinero en un pueblo remoto de 1000 habitantes porque no tenía dinero en mi bolsillo. Pero la vida es extraña, cuando estás abajo, el destino pone el tren correcto enfrente de ti, y si eres fuerte, puedes cogerlo. Siempre creas en ti. Siempre".

Durante su tiempo como jardinero recibió una llama para participar en el casting de '365 DNI', que le ha lanzado a la fama mundial, y en la que comparte pantalla con Anna Maria Sieklucka. Su perfil de Instagram pasó en unas semanas a tener 7 millones de seguidores.

La película ha sido de las más vistas en Netflix y su secuela ya ha sido confirmada: "Por supuesto que sí, vamos a rodar la segunda parte. No sabemos todavía cuándo, por el problema a causa del covid, pero rodaremos la secuela, sin duda", afirmó el actor en un vídeo difundido por 'TMZ'.

Otro aspecto a destacar del actor es su pasión por la música. En su perfil de Instagram podemos ver vídeos de él tocando la guitarra y cantando canciones de otros artistas, y también algunas con su colaboración. Y es que el actor participó en la composición de la banda sonora de '365 DNI'.

Las canciones en las que está presente su colaboración son 'Watch Me Burn', 'Feel It' y 'Hard For Me'. Estas también se pueden encontrar en el primer álbum del artista, 'Dark Room'. Algunas canciones del LP, publicado en febrero de este año, ya superan los 12 millones de reproducciones en Spotify.

Sobre sus relaciones amorosas poco se puede saber. Desde el divorcio de su mujer el actor no ha mantenido otra relación formal y se ha mostrado reservado a revelar detalles de su vida sentimental. Para saber más sobre el pasado y la vida del actor, dale play al vídeo y descubre el interior de Michele Morrone.

Seguro que te interesa

La impactante imagen de Ester Expósito y Michele Morrone ('365 DNI') juntos que ha desatado la locura