A Chris Evans la cuarentena le está dando bastante de si: la semana pasada nos ofreció jugosas curiosidades sobre 'Vengadores: Endgame' en el primer aniversario de su estreno y acaba de abrirse una cuenta de Instagram. Allí ha contado a todos sus seguidores, que ya son más de 2,7 millones, por qué debía haberse estado quieto cuando pensó en cortarle el pelo a su perro, llamado Dodger.

"Le aseguré que sabía lo que estaba haciendo. Al principio parecía escéptico, pero con la ayuda de algunas golosinas le convencí. Salió muy mal, muy rápido. Creo que es mejor dejar algunas cosas a los profesionales. (Aún no se ha visto en el espejo. Le he dicho que está genial)", ha escrito el eterno Capitán América junto a la imagen en la que se ve al can con trasquilones en el pelo.

Los internautas también se han dado cuenta de un detalle. Chris Evans es tan novato en el uso de Instagram que al subir la imagen a dicha red social le ha cortado la cabeza a su perro. En la imagen publicada en Twitter podemos ver al pobre Dodger, con su nuevo corte de pelo, al completo.

