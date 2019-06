Si Mulán es una de tus películas de Disney favoritas, lo más probable es que esta noticia no te haga ni pizca de gracia. Hace unos meses el portal 'The Disinsider' anunciaba que tanto las canciones como Mushu no aparecerían en el remake de Mulán en acción real. Sin embargo, más tarde Disney confirmó que no sería así.

Ahora, el mismo portal asegura que una fuente cercana ha visto la película y, de confirmarse su versión, el reparto no cantaría las canciones de la banda sonora de la película original. En teoría y, según esta publicación, aparecerían en la película de fondo como música instrumental. Esta versión de acción real se encuentra desde sus inicios en confusión, y es que la directora de la cinta, Niki Caro ha comentado en otras ocasiones que no tenía del todo decidido el papel que desempeñaría la música.

Otra de las noticias que ha crispado a los fans es que Mushu, el dragón que acompaña y protege a Mulán en medio de la guerra contra los hunos, habría sido sustituído por un personaje nuevo. En concreto, este se convertiría en un ave fénix. Desde el portal que ha lanzado la exclusiva apuntan que los miembros del equipo llevan sudaderas con este animal como logo de la película.

Este rumor ha provocado una avalancha de comentarios en Twitter que lo hayan convertido en Trending Topic. Estos han sido algunos de los comentarios:

