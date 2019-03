La crítica de la semana de El Chico Morera: 'El Niño 44'

EL CHICO MORERA | 'EL NIÑO 44'

Nuestro particular crítico de cine nos trae este viernes su opinión sobre el estreno más destacado de la semana: 'El Niño 44'. Este thriller ambientado en los años 50, está dirigido por Daniel Espinosa y protagonizado por el hombre de moda Tom Hardy. Según el Chico Morera, "Tom está trabajando mucho para no encasillarse en un género concreto". No obstante, nuestro crítico añade que vio la película sin saber que está basada en un libro y lo notó "porque en ocasiones el personaje de 'el niño 44' resulta dispersa". ¿Estás de acuerdo con El Chico Morera?