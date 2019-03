La crítica de la semana de El Chico Morera: 'Black Mass: Estrictamente criminal'

REVIEW I LA CRÍTICA DE LA SEMANA

Como cada viernes El Chico Morera elige la película más destacado de la cartelera para darnos su valoración. En esta ocasión ha escogido 'Black Mass', el anunciado regreso de Jonny Depp para "una interpretación de verdad". Nuiestro crítico de cine habla sobre el polifacéico actor y su papel en esta película. Según explica, las últimas interpretaciones de Depp "no han sido malas" pero la tendencia de la propia industria le ha llevado a acomodarse en un tipo de papel. Johnny Depp hace un buen papel, el personaje se presta y él es un buen actor. "Black Mass no es una mala película pero no puedo dejar de pensar cómo hubiera sido si la hubiera dirigido Martin Scorsese".