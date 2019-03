Woody Allen: "No veo la televisión así que no conozco este mundo"

La bomba atómica o cómo Amazon ha conseguido que Woody Allen haya dicho "sí" a escribir una serie de televisión. No hace falta decir que lo de fichar a uno de los mejores dibujantes de personajes de la historia del cine es una gran GRAN idea. Incluso tan obvia, que hasta a nosotros se nos ocurrió preguntarle por el asunto.

Lo hicimos en un viaje a París allá por septiembre de 2014 (que suena a hace muchísimo, pero es poquillo), mes en el que el director estaba promocionando 'Magia a la luz de la luna', su última película, bastante romántica y un pelín bobalicona, protagonizada por Emma Stone y Colin Firth.

En nuestro encuentro aprovechamos el último minuto de los extensos seis que tuvimos para charlar con él para sacar el tema:

- Míster Allen, ahora que todo el mundo ve una media de tres series por noche, una antes de lavarse los dientes por la mañana, y que las pelis le empiezan a dar un poco igual, ¿por qué no escribe usted para televisión?

Esto lo dijimos en un perfecto inglés, claro.

Woody Allen dejó salir su desorientación sobre el tema, que, según él, le proporciona llamadas de teléfono y dolores de cabeza todos los días. "No veo nada de televisión, algo de basket o de beisbol algunas noches, pero en realidad no veo nada, así que no conozco bien este mundo", confesó.

Y como hastiado del temita, prosiguió. "Y no paran de llamarme todos los canales de televisión diciéndome que tengo que escribir una serie, que es el futuro del entretenimiento y se paga mucho dinero. Y yo pienso para mi mismo que es interesante pero, ¿sobre qué debo escribir? No lo sé..."

¿Qué conclusiones sacamos de esto? Pues así, precipitadamente, que Woody Allen no sabe quién es Lena Dunham, que no tiene ni idea de qué va a escribir para Amazon, y que, posiblemente, lo de que "se paga mucho dinero", sea la razón de mayor peso.

Aunque conociendo a Míster Allen, lo de estar entretenid(ísím)o rodando capítulos y más capítulos, y así no pensar en su mayor obsesión tenga también algo que ver...

Que la muerte nos pille entretenidos.

Aquí podéis ver la entrevista completa sobre la película 'Magia a la luz de la luna')