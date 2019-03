Wikileaks: "No veáis 'El Quinto Poder', es mala"

Julian Assange vs. su versión en celuloide. Mientras el equipo de 'El Quinto Poder' hace campaña para que la veamos, Assange lleva días pidiendo que nadie les compre una entrada. Les acusa de servir al Gobierno para dañarle.

"Tenemos a gente jugándose el tipo por todo el mundo", explica el australiano. "La productora también tiene una responsabilidad moral". Por eso, el rey de las filtraciones hizo lo propio...

Wikileaks filtró el guión de la película en Internet

Ni más ni menos que colgar el guión en internet antes del estreno, anunciándolo además con este tuit desde su cuenta oficial: "Como Hollywood no nos ha consultado sobre la película que va a estrenar sobre nosotros, os damos un consejo gratis: es mala".



Hollywood no, pero el actor que le interpreta, Benedict Cumberbatch, sí intentó conocerle: "Le mandé un email para conocerle, pero no quiso y respeto su decisión".

A cambio, el actor recibió una carta abierta en la que le acusaba de "asesino a sueldo", y le pedía que no le involucrase. Aunque para no querer involucarse, no para de darle publicidad.