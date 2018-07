Vuelve 'Top Chef': Diez actitudes con la comida que Chicote no toleraría (ni en el cine)

Con la comida no se juega, pero ¿y lo bien que queda en las películas? Antes de empezar a desarrollar esta tan poco empírica lista, os adelantamos que no estamos ante una enumeración tópica de películas gastronómicas (nos salían muchas) ni de alimentos que Alberto Chicote no se atrevería a probar (que ya la hicimos el año pasado).

1. 'Los Crímenes de Oxford': Leonor Watling y Elijah Wood frotándose los espaguetis

Repetimos: con la comida no se juega… a menos que vayas a untarle por la piel que todo anuncio de clínica estética desearía a Leonor Watling unos tristes espaguetis con tomate. ¿Hemos dichos que no llevan ropa y que están en la cama? A vosotros os parecerá bien la escena más sensual de la única película que Álex de la Iglesia rodó en el idioma de Shakespeare, pero a Chicote le parecería MAL.

2. 'Ratatouille': No a lo animales en la cocina (aunque cocinen mejor que tú)

Lo de las ratas y la cocina a Alberto Chicote ya le suena: En su programa de las pesadillas culinarias tuvo que clausurar una ídem al encontrarse otra ídem en un lavaplatos, y recaló en un restaurante en el que su morador había aprendido sus mejores técnicas viendo esta cinta que ganó el Oscar a la mejor película de animación. Sea como fuere, ya te digo yo que lo de las ratas y los cacharros no pasaría una prueba aún peor que la de Top Chef: la de un inspector de sanidad.

3. 'Casper': la comida te resbala

Comer con las manos, no masticar 30 segundos antes de tragar y saltarse todo tipo de proceso digestivo. Todo ¿para qué? Para acabar despanzurrando la comida tan ricamente en el mismo suelo del comedor. ¿Es qué tú también eres un fantasma? Seguro que el cuñado de Chicote también…

4. 'Mi gran boda griega': Los platitos, en su sitio

En un hipotético caso en el que uno de los concursantes de la nueva edición de 'Top Chef' tuviese pasaporte griego (que a nosotros no nos han contado nada), y que una de las pruebas hubiese sido preparar una boda (repito que no sabemos nada) O-J-I-T-O con lanzar los platos contra el suelo en pleno ataque de euforia por, no sé, pasar la prueba con éxito. Chicote te quita las tradiciones ancestrales de un bufido.

5. 'Holocausto Caníbal': …

Pues eso…

6. 'Jamón Jamón': Cuidadito con el ajo

O con que se te vaya la mano con la sal, las especias o la leche merengada. No sigas el ejemplo de Javier Bardem en la película de Bigas Luna, aunque a él lo de masticar tal alimento de tan fuerte olor le reportó eróticos (e icónicos, cinematográficamente hablando) resultados. Tú verás cuáles son tus prioridades

7. 'Las Brujas de Zugarramurdi': Los dedos no se comen

Aunque uno de los concursantes que finalmente no pasó la prueba de corte en la primera temporada de Top Chef lo intentó. La sangre en la comida es inaceptable, a menos que A) seas un vampiro, con lo que la sangre en sí sería tu comida, o B) seas Carmen Maura y tengas que llenar los buches de todas las brujas del pueblo. De nuevo Alex de la Iglesia en esta lista para que Manuel Tallafé deje de poder contar los amigos que tiene con los dedos de una mano…

8. 'American Pie': La tarta de manzana de Jason Biggs

Perdón por repetirnos pero: Con la comida no se juega… ni se pierde la virginidad. Lo de Jason Biggs con la mítica tarta de manzana fue fruto de una mala interpretación de un consejo de su padre, que luego dio para una longeva saga con muchos gags para la historia. Pero claro, no nos queremos imaginar la cara de Susi Díaz ante el "emplatado" del postre después DE.

9. 'El otro lado de la cama': Soy el niño melón

Uno no se burla de la comida. Ni aunque sea para risión de los pocos ocupantes de las butacas de esa obra 'neohipster' en la que participas porque quieres ligarte a una chica. Aunque habría que ver si Alberto Chicote conseguiría aguantarse la risa con esta ya mítica escena con la que Willi Toledo se ganó el respeto transitorio del personal.

10. 'Super Size Me': Di NO a la comida basura

Aunque tenemos claro que los miembros del equipo de producción de 'Top Chef' han sobrevivido a alguna que otra jornada de trabajo a base de pizza (y sin que Chicote les riña por ello) lo de la comida basura no está permitido en la cocina. Este documental demostró en su día que alimentarse a base de comida hecha en cadena puede dañar seriamente tu salud.

Hay muchas más escenas míticas del cine que Top Chef no aprobaría pero, ¿creéis que veremos en el programa alguna que se merecerá su propia película? Lo más probable es que no pero, ¿y lo que nos gustaría?