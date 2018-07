La vuelta al cole: comienzan los rodajes

1. 'La gran familia española', de Daniel Sánchez Arévalo

La fórmula de 'Primos' y 'Gordos' no le falló. Ahora, con el estilo tan personal de Daniel Sánchez Arévalo, está inmerso en el proyecto de 'La gran familia española'. Vinculará el día de la boda de uno de los cinco hermanos protagonistas (entre ellos, Quim Gutiérrez y Verónica Echegui) con la final del mundial de fútbol de Suráfrica. ¿Quieres saber el resultado? Aquí, un avance.

2. 'Los amantes pasajeros', de Pedro Almodóvar

El director manchego nos eleva a gran altura con su nueva película. Concretamente a un vuelo transoceánico que lleva a un grupo de pasajeros hasta Ciudad de México. Durante el viaje, un severo problema provocará que muchos de ellos sientan que su muerte se acerca, lo que sacará a relucir algunos de sus secretos más ocultos.

Eso sí; será un avión muy vip que llevará sentados a Hugo Silva, Raúl Arévalo, Penélope Cruz, Miguel Ángel Silvestre, Blanca Suarez, Antonio Banderas, Paz Vega y muchos más. ¿Quieres ver más fotografías del rodaje? Accede la galería

3. 'Fast and Furious 6' de Justin Lin

El rodaje empezó en Londres a principios de agosto, y recién entrado septiembre, se ha trasladado a Tenerife. Allí, bajo el sol canario, Paul Walker, Dwayne Johnson y Vin Diesel -por supuesto, con toda su banda- están preparando la sexta parte de 'Fast and Furious'. Los amantes del tunning, la velocidad y la acción, tendrán que esperar al 24 de mayo de 2013 para deleitarse con las nuevas adquisiciones automovilísticas de Toretto.

4. 'The Wolverine', de James Mangold

Hugh Jackman volverá a fascinar en 2013 en la búsqueda de los orígenes de Lobezno. Al mando está James Mangold, que se ha llevado a todo el reparto a Japón, desde donde nos han llegado las imágenes del set.

5. 'Jobs', de Joshua Michael Stern

Aunque es una producción independiente, Ashton Kutcher no ha querido dejar pasar ser por unos meses Steve Jobs. Este biopic fue aprobado por el magnate antes de fallecer el año pasado, y hubo mucha controversia sobre quién debería interpretarle.

6. 'Can a song save your life?' de John Carney

Estamos deseando ver a Keira Knightley de nuevo en la gran pantalla. Está inmersa en el rodaje de 'Can a song save your life?', donde interpreta a Gretta, una cantante abandonada y desolada por su novio en Nueva York. Donde antes hubo amor, ahora habrá rivalidad comercial.

7. 'Devil's knot' de Atom Egoyan

Mucho tiempo ha pasado desde que Reese Whitherspoon interpretara el papel de niña bien en 'Una rubia muy legal'. Atrás quedaron los tonos rosas y los chihuahas: ahora, con Colin Firth, protagoniza 'Devil's Knot', un thriller basado en hechos reales donde confluye la desaparición de tres niños, tres supuestos culpables y la corrupción policial.

8. 'The wolf of Wall Street' de Martin Scorsese

Que el director Martin Scorsese haya sido demandado 20 años después por no realizar una película con la que se comprometió, no ha supuesto un obstáculo para que esté llevando a cabo su nuevo proyecto, 'The wold of Wall Street'. Es Leonardo DiCaprio quien encarna a un joven broker de bolsa estadounidense. Él es Jordan Belfort, conocido personaje que se dedicó a vender bonos basura e hizo así una fortuna multimillonaria.

9. 'Kill your darlings', de John Krokidas

Con Daniel Radcliffe, Elizabeth Olsen y Michael C.Hall. Todo lo que Radcliffe haga una vez terminada la saga Harry Potter, será bien recibido. Ahora, el actor se ha decantado por este thriller que se centra en la amistad del poeta Allen Ginsberg, Kack Kerouac y Lucien Carr y cómo se vieron envueltos en el asesinato que llevó a cabo el novelista William S.Borroughs.



10. 'Blood ties', de Guillaume Canet

El director francés vuelve a contar con su mujer, Marion Cotillard, para su proyecto. De hecho, esta película la interpretó él mismo en 2008, y ahora se decide a hacer el remake de la película de Jacques Maillot y basada en la novela homónima. Podremos ver muchas caras conocidas: Mila Kunis, Clive Owen, Zoë Saldana y James Caan. Ninguno se ha querido perder este filme que contrapone las vidas tan diferentes de dos hermanos: uno será policía y el otro exconvicto, y cada uno se verá envuelto en la vida del otro.



11. 'The Bling Ring', de Sofia Coppola

Emma Watson se pone bajo las órdenes de Coppola para protgonizar esta historia -también basada en hechos reales- sobre un grupo de adolescentes que se dedicaron a robar casas en Hollywood. Solía ser siempre de gente famosa: Paris Hilton o Megan Fox fueron algunos de sus objetivos. En total, acumularon un botín de tres millones de dólares. Al reparto se suma Kirsten Dunst y Leslie Mann. Después de tantos años interpretando a la modélica Hermione Granger, ¿qué tal se le dará a Emma ser ahora una ladrona?



12. 'Very good Girls', de Naomi Foner

Si a Ashton Kutcher le veremos en 'Jobs', su exmujer estará presente en 'Very Good Girls'. Demi Moore será una de las protagonistas de esta película escrita y dirigida por Naomi Foner, y está encabezada por Dakota Fanning y Elizabeth Olsen, la hermana pequeña de las famosas gemelas Olsen. La historia gira en torno a dos adolescentes que quieren perder la virginidad durante el verano, pero ambas se enamoran del mismo chico: un artista callejero.