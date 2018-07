Los veinte 'must-watch' de este otoño

1. JERSEY BOYS

¿Cuándo?: 5 de septiembre

¿Por qué?: Las películas sobre grupos e ídolos musicales siempre tienen puntos extra, pero esta en concreto, la de 'The Four Seasons', está dirigida por Clint Eastwood lo que la lleva a nuestra lista de favoritas.

Además, enfoca la historia de los jóvenes de Nueva Jersey desde la perspectiva de sus inicios, hasta el éxito que lograron conseguir (las historias de superación nos encantan, ¿a ti no?).

El reparto no es estelar, pero podrás disfrutar de canciones como "Sherry", "Big Girls Don’t Cry", "Walk Like a Man", "Dawn", "Rag Doll", "Bye Bye Baby", "Who Loves You", que influyeron a toda una generación.

_______________________________________________________________________

2. HÉRCULES

¿Cuándo?: 5 de septiembre

¿Por qué?: Es una película sobre un personaje mitológico griego, con una historia basada en la fe, y el destino y... bla bla bla.

El principal reclamo para ver 'Hércules', no nos engañemos, es el Dios todopoderoso Dwayne 'La Roca' Johnson y sus señores músculos, que se encarga de enseñarnos gustosamente en la película (¿No nos digáis que no es una razón de peso?).

El film tiene una estética que 'quiere parecerse' a la de '300', y en la que podemos ver incursionando por primera vez en el cine a la modelo (y más conocida como novia de Cristiano Ronaldo) Irina Shayk.

_______________________________________________________________________

3. BOYHOOD, MOMENTOS DE UNA VIDA



¿Cuándo?: 12 de septiembre

¿Por qué?: A ver cómo te lo explicamos... TIENES QUE VERLA. Simplemente, si te gusta el cine, es un imprescindible que tu retina tendrá de disfrutar, ya que es una de las favoritas para los Oscar.

¿Y qué tiene de especial? Básicamente (y ahí es nada) es una película rodada durante 12 años, en cuarenta días de trabajo, que ha cambiado las reglas del cine. Además el guión se iba adaptando a la vida real de sus protagonistas, otro de los rasgos que la hace tan peculiar.

El ideólogo de esta maravilla es Richard Linklater, que ha narrado el difícil paso de la niñez a la adolescencia de Ellar Coltrane (empezó la película con 6 y la acabó con 18).

_______________________________________________________________________

4. SI DECIDO QUEDARME

¿Cuándo?: 19 de septiembre

¿Por qué?: Este verano hemos llorado con las adaptaciones literarias de las estrellas 'teen' Shailene Woodley, en 'Bajo la misma estrella', y Dakota Fanning, en 'Ahora y siempre'.

Pues bien, siguiendo el rastro del drama adolescente, el amor imposible, las enfermedades y demás hechos maravillosos de la vida (véase la ironía) ubicamos esta historia de Chloë Grace Moretz.

La joven intérprete se pone en la piel de una prometedora artista del chelo, con un novio y una familia idílica, cuya vida se ve truncada por un accidente de coche.

_______________________________________________________________________

5. LA ENTREGA (THE DROP)

¿Cuándo? 26 de septiembre

¿Por qué? Se trata de una de las muchas películas póstumas, que desgraciadamente, tenemos que sumar a la lista este año.

Es la última película de James Gandolfini (más conocido por su papel en la mítica serie 'Los Soprano'), que interpreta a un criminal en este drama de Michaël R. Roskam.

Tom Hardy, Noomi Rapace y Matthias Schoenaerts acompañan a Galdolfini al frente del reparto.

_______________________________________________________________________

6. FRANK

¿Cuándo? 26 de septiembre

¿Por qué? Es británica y compite en la sección oficial del Festival de Sundance, y eso, NOS GUSTA (así de entrada). Podemos definirla como una película un tanto 'rara' y divertida, y además, también tiene un transfondo musical.

¿Y quién es Frank? (te estarás preguntando). Es el protagonista de la película (¿no? ¿enserio?). Lo que más llama la atención de él, es que tiene una cabeza gigante de cartón-pluma, unos grandes ojos verdes... y canta.

La película narra la historia de un joven aspirante a músico, Jon, que se une a un grupo de excéntricos poperos liderado por el misterioso y enigmático Frank (¡Este es Frank! ¿Tan difícil era?).

_______________________________________________________________________

7. LA ISLA MÍNIMA

¿Cuándo? 26 de septiembre

¿Por qué? Esta película española con sello de la casa se une a la lista de películas otoñales. La recomendamos porque está protagonizada por Raúl Arévalo y Javier Gutiérrez, que se meten en el papel de dos policías.

Es el primer thriller de Alberto Rodríguez, y nos introduce en un misterio por resolver: dos niñas desaparecidas en un lugar "que se traga a la gente".

Está ambientada en 1980 y nos traslada a las marismas del Guadalquivir. Puedes ver el tráiler aquí y seguir el rodaje en este diario.

_______________________________________________________________________

8. TORRENTE 5, OPERACIÓN EUROVEGAS

¿Cuándo? 3 de octubre



¿Por qué? Porque sí, porque no podemos vivir sin un personaje tan mítico del cine español como José Luis Torrente, que promete volver en esta ocasión para 'liarla gorda'.

Escrita, dirigida y protagonizada por el creador de la saga, Santiago Segura, cuenta con un reparto estelar: Julián López, Angy Fernández, Carlos Areces, Neus Asensi, Jesús Janeiro (en su debut cinematográfico) o Alec Baldwin, entre muchos otros.

'España vuelve a la peseta' y todos volveremos a llenar el cine con 'Operación Eurovegas'.

_______________________________________________________________________

9. AHÍ OS QUEDÁIS

¿Cuándo? 3 de octubre



¿Por qué? Una clásica comedia americana no puede faltar en nuestra lista, por eso hemos incluido 'Ahí os quedáis'. El planteamiento de esta historia, una depresión por cuernos, se convierte en una reunión familiar forzada.

Cuatro hermanos con sus vidas adultas deben verse de nuevo en el funeral de su padre. Pero la cosa no acaba ahí. Convivirán bajo el mismo techo en la casa familiar por unos días.

Como podéis intuir los líos, trapos sucios y momentos divertidos se suceden en la película. ¿Lo mejor? La matriarca, Jane Fonda, para la que parece que no pasen nunca los años.

_______________________________________________________________________

10. PERDIDA (GONE GIRL)

¿Cuándo? 10 de octubre

¿Por qué? En la segunda semana de octubre llegamos a otro peso pesado, otra de las favoritas para los Oscar, y otra recomendación DEMASIADO IMPRESCINDIBLE.

Primero, es lo nuevo de David Fincher ('La Red Social'). Segundo motivo, está protagonizada por Ben Affleck, un marido desolado por la desaparición de su mujer, que prograsivamente nos va pareciendo más y más sospechoso de dicho crimen.

Tercero, y último, juzga tú mism@ viendo el tráiler... ¿Mató Affleck a su esposa, o no?

_______________________________________________________________________

11. ANNABELLE

¿Cuándo? 10 de octubre

¿Por qué? ¿Echabáis de menos una 'horror-movie' en la lista? Pues esta, sin duda, será la referencia en el periodo otoñal.

Se trata del spin-off de 'Los Warren', un film que el pasado verano conquistó la taquilla de todo el mundo, basada en un matrimonio real de médiums. Dentro de esa película, estaba la endemoniada muñeca Anabelle, juguete que existe también en el mundo real.

Su rostro puede parecer dócil, pero 'Annabelle' es uno de los personajes más terroríficos que ha dado la gran pantalla (y sinceramente, nos da mucho 'yuyu').

_______________________________________________________________________

12. DIOSES Y PERROS

¿Cuándo? 10 de octubre

¿Por qué? Narra la historia de Pasca, un hombre que pierde la esperanza a causa de la crisis hasta que conoce a Adela, una profesora, que le hace ver la vida de otra forma.

¿Bonito, verdad? Pues más te va a gustar cuando te imagines esta historia en la piel de Megan Montaner ('Sin Identidad') y Hugo Silva ('Las Brujas de Zugarramundi').

No hay cartelera que pueda preciarse sin unos guapos españoles que lleven a las adolescentes de toda España al cine, pero lo mejor de 'Dioses y Perros', es que narra con toques de humor (aunque con cierto transfondo amargo) la dura realidad del desempleo de este país.

_______________________________________________________________________

13. THE EQUALIZER: EL PROTECTOR

¿Cuándo? 17 de octubre

¿Por qué? Simple y llanamente, Denzel Washington hace que esta película valga la pena. El actor que será premiado por su trayectoria en el 62 Festival de San Sebastián, se encuentra actualmente en una clínica de desintoxicación, tal y como declaró recientemente.

'El protector' está basada en un serie emitida por la CBS en los años 80, un thriller sobre un agente encubierto que busca la redención por sus actos del pasado y protege a los desvalidos.

Otro de sus reclamos (sí, otra vez) es Chloë Grace Moretz, la joven y cándida actriz que se sumerge en esta ocasión en el universo oscuro de Washington.

_______________________________________________________________________

14. MAGICAL GIRL