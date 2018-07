Las diez películas imprescindibles de Nicholas Sparks, el autor de obras como 'El Diario de Noa' o 'El viaje más largo'

El autor Nicholas Sparks es muy conocido por ser el creador de la novela en la que se inspira 'El diario de Noa'. Sparks ha escrito más libros que han sido adaptados a la gran pantalla como 'Mensaje en una botella', 'Un paseo para recordar' y 'La última canción'. Durante más de una década, el autor de best-sellers nos ha llevado a viajes inolvidables, nos ha hecho llorar y nos ha llegado al corazón. Historias de amor en las que ha sabido mezclar el drama y la comedia, y las que nos han hecho imaginarnos que nos podría pasar a nosotros.

Según afirma el autor, escribe ficción dramática "dentro del subgénero de las historias de amor". Son personajes reales, "universales". "Creo que lo que se busca en una película basada en una de mis novelas, es una fuerte química entre los dos personajes protagonistas", afirma Nicholas. Y tiene razón. Lo consiguió con el tándem formado por Ryan Gosling y Rachel McAdams y Amanda Seyfried y Channing Tatum. Pero hay otros, como el de Zac Efron y Taylor Schilling o Richard Gere y Diane Lane.

"El amor es eterno. El amor es una emoción. El amor dentro de cien años, seguirá siendo igual que hoy, como era hace cien años y doscientos años antes. El amor no ha cambiado" explica el autor de las novelas.

¿Quieres descubrir todas sus historias en la gran pantalla? Te dejamos la checklist definitiva de sus imprescindibles:

1. 'El viaje más largo'

El hijo del director y actor Clint Eastwood, Scott Eastwood, protagoniza 'El viaje más largo' junto a Britt Robertson , adaptación de la obra de Nicholas Sparks.

Después de haber rodado películas como 'Futy', 'Gran Torino' o 'Invictus', Scott Eastwood se pasa al drama romántico dando vida a Luke Collins, un cowboy que se enamora de Sophia, una joven estudiante de arte. También participan en el filme Oona Chaplin, Alan Alda o Melissa Benoist.

2. 'Lo mejor de mí'

James Marsden y Michelle Monaghan son la pareja elegida para la adaptación al cine de la novela de Nicholas Sparks. Dan vida a Dawson y Amanda, dos antiguos novios del instituto que tuvieron que separarse por presión del padre de ella, se reencuentran tras 20 años, cuando ambos vuelven a visitar su pueblo natal...

Julianne Hough y Josh Duhamel son la pareja protagista de esta historia de amor. Katie Feldman llega a una pequeña localidad costera llamada Southport, en Carolina del Norte, con la intención de rehacer su vida de una manera tranquila.

Alquila una vieja cabaña y consigue un trabajo como camarera en el café local y cuenta con la esperanza de pasar desapercibida. Pero a pesar del casi impenetrable muro emocional que ha creado para protegerse, se siente atraída por el cariño y la consideración genuinos de esta pequeña y unida comunidad, especialmente del dueño del supermercado, Alex, y sus dos hijos pequeños.

4. 'Cuando te encuentre' (2014)

La película cuenta la historia de un marine de los Estados Unidos de servicio en Irak que encuentra la fotografía de una mujer de la que queda prendado. Además, considera el hallazgo como una prueba irrefutable de su buena suerte. De vuelta a casa, busca a la chica y la encuentra. Se llama Elizabeth se casó siendo muy joven y ahora es madre y está divorciada.

Zac Efron (el eterno Troy de 'High School Musical') y Taylor Schilling (conocida actualmente por protagonizar 'Orange is the New Black') son los encargados de dar vida a Logan y Beth, los protagonistas de esta nueva adaptación al cine de la novela de Sparks. El la misma, el amor se articula alrededor del destino... ¿bonito, verdad?

5. 'The last song' (2010)

Miley Cyrus se metió en la piel de Ronnie, una adolescente que está pasando por una etapa de rebeldía debido al divorcio de sus padres. Odia la idea de trasladarse a un pueblecito sureño para vivir una temporada con su padre Steve (Greg Kinnear), con el que no mantiene una buena relación, pero no le queda otra opción.

Día a día, Steve intentará limar asperezas con su hija por medio de una pasión común: la música. Al mismo tiempo que la relación entre ambos va mejorando, Ronnie descubre el primer amor en un chico del lugar (Liam Hemsworth).

En este drama juvenil basado en otra aclamada novela de Sparks, el amor traspasó la pantalla y se trasladó a la vida real... ¿Debería el novelista escribir sobre la historia de Liam y Miley y titularla 'Wrecking ball'?

6. 'Querido John' (2010)

En esta cinta, John Tyree (Channing Tatum)se mete en la piel de un apuesto soldado, que regresa a casa de permiso y se enamora de Savannah Curtis (Amanda Seyfried), una joven estudiante universitaria.

Entonces, la guerra trunca su relación: John tiene que volver al frente. Empiezan una sucesión de cartas románticas y un drama lleno de pasión y amor intenso y real, al más puro estilo de Sparks.

Si te has quedado con ganas de verla, esta noche será emitida en Antena 3 a partir de las 22:30 h.

7. 'Noches de tormenta' (2008)

Si en las anteriores Sparks se centra en el amor adolescente, en esta ocasión trata un amor maduro, el que surge entre Diane Lane y Richard Gere.

Adrienne Willis (Diane Lane) es una mujer cuya vida es un desastre. Tiene un marido infiel que quiere volver a casa y una hija adolescente que cuestiona todas sus decisiones. Inesperadamente, una amiga le pide un favor: que se haga cargo durante un fin de semana de la posada que tiene en un pueblecito costero de Carolina del Norte. Adrienne acepta sobre todo porque necesita alejarse para reflexionar sobre su vida.

Nada más llegar, se anuncia una gran tormenta, y a la posada llega un huésped, el doctor Paul Flanner (Richard Gere), que también ha viajado hasta allí para enfrentarse a una crisis. A medida que se acerca la tormenta, empiezan a confiarse sus problemas y a consolarse mutuamente... ¡Pasión pura y dura!

8. 'El diario de Noa' (2004)

Primera aclaración, Noa es él, el chico. Segunda, Rachel McAdams y Ryan Gosling también se enamoraron en la vida real, a pesar de que él no soportaba a ella durante el rodaje: los que se pelean, se desean (o eso decían en el patio del colegio). Sigamos.

En una residencia de ancianos, un hombre (James Garner) lee a una mujer (Gena Rowlands) una historia de amor escrita en su viejo cuaderno de notas. Es la historia de Noah Calhoun (Ryan Gosling) y Allie Nelson (Rachel McAdams), dos jóvenes adolescentes de Carolina del Norte que, a pesar de vivir en dos ambientes sociales muy diferentes, se enamoraron profundamente y pasaron juntos un verano inolvidable, antes de ser separados, primero por sus padres, y más tarde por la guerra.

Entonces Allie se vuelve a enamorar de otro hombre, se va a casar, vuelve a ver a Noa... y ya no te contamos más, porque te destrozamos la película entera. ¿La viste anoche en Antena 3? Si la tienes pendiente, aquí te dejamos el tráiler para acabar de convencerte.

9. 'Un paseo para recordar' (2002)

Es otro de los clásicos del cine romanticón y 'moñas', en este caso ambientado en el instituto, y en el clásico tópico de la 'niña bien' y el 'malote' más popular de la escuela.

Jamie (Mandy Moore) era demasiado seria y conservadora para el gusto de Landom (Shane West). Hija de un pastor de la iglesia baptista, Jamie no tenía miedo de manifestar que la fe era lo más importante en su vida, aunque ello le costara las críticas de sus compañeros. Landon y su pandilla mandaban en la escuela, pero su reinado terminaría en cuanto salieran del instituto y tuvieran que afrontar las responsabilidades de la vida... como la muerte.

Esta era una de nuestras parejas destacadas en nuestro recopilatorio de 'amores terminales'... ¿Es también una de tus favoritas?

10. 'Mensaje en una botella' (1999)

Durante un paseo por la playa, una periodista (Robin Wright Penn) del Chicago Tribune, divorciada y con un hijo, encuentra una botella con una carta de amor en su interior. Intrigada, decide buscar a su autor, un marinero viudo (Kevin Costner) que intenta superar la pérdida de su mujer Catherine, fallecida dos años atrás.

Como anécdota, Kevin Costner fue nominado al premio Razzie al peor actor por esta película, pero... ¿qué más da? Sabemos que las actuaciones no son lo más importante en las adaptaciones de Sparks, porque lo que destaca es la historia de amor, amor, amor y más amor.