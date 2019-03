Siete actrices que estuvieron desnudas durante prácticamente todo el rodaje de una película

MENUDAS EXIGENCIAS DEL GUIÓN...

El desnudo no es algo nuevo ni extraño en el cine. Muchos actores y actrices llevan haciéndolo desde hace muchos años en gran cantidad de producciones de Hollywood. Y si bien es cierto que lo normal es que estas escenas no duren mucho debido a la incomodidad que supone, estas seis actrices parece que no se sentían muy molestas, teniendo en cuenta que aparecen más minutos como Dios las trajo al mundo que con ropa...