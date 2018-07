Rodrigo Cortés recupera al mejor Robert De Niro en 'Luces Rojas'

Es uno de los grandes. Camaleónico, versátil, carismático y comprometido hasta la saciedad con los papeles que interpreta. A sus 68 años, Robert de Niro, puede presumir de ser uno de los actores más importantes y alabados de Estados Unidos a nivel internacional.

Con casi medio siglo dedicado al cine y casi un centenar de películas a sus espaldas, De Niro ha demostrado de sobra, su profesionalidad y calidad a la hora de interpretar sus más que variados personajes con los que ha sido galardonado en varias ocasiones. Entre los más importantes destacan el Oscar a Mejor actor de reparto por 'El Padrino II' y dos Globos de Oro, el último, en 2011, honorífico a toda su carrera.

Ha interpretado a gángster principalmente, pero el actor estadounidense ha dado vida a diversos personajes que se ha tenido que preparar tanto física como psíquicamente.

Gano su primer Oscar por 'El Padrino II'.

'El Padrino II' (1974)

Es una de las películas que más ha influido en la carrera cinematográfica del actor. Se trata de la segunda parte de la saga ‘El Padrino’, dirigida por Francis Coppola, donde interpretaba al joven Vito Corleone. Según algunos, una obra maestra con la que De Niro ganó su primer Oscar como mejor actor secundario.

'Taxi Driver' (1976)

El desarrollo psíquico del protagonista fue la característica que más tiempo le llevó a Robert De Niro en 'Taxi Driver', película dirigida por Martin Scorsese. En esta cinta, el actor daba vida a Travis Bickle, un personaje emocionalmente inestable con tendencias sicopáticas con el que consiguió la fama mundial. A parte de pensar como el personaje, también tuvo que trabajar como él. Para ello estuvo trabajando de taxista durante 4 semanas. Así, consiguió hacerse a la perfección con el papel y obtener una nominación a los Oscar como mejor actor en 1976.

'Toro Salvaje' (1980)

La preparación física de los personajes tampoco ha pasado desapercibida para el estadounidense. Para la película 'Toro Salvaje' dirigida por Scorsese, De Niro engordó hasta 27 kilos y tuvo que aprender a boxear para interpretar a Jake La Motta con el que ganó su segundo Oscar como mejor actor.

'Los intocables de Eliot Ness' (1987)

En esta ocasión, Robert De Niro interpreta a un gangster y como en muchas otras ocasiones, a las órdenes de Brian De Palma. Este director junto a Scorsese es uno de los favoritos para De Niro. En Concreto, con De Palma fue con quien dio sus primeros pasos en el mundo del cine. En esta película encarna a Al Capone engordando unos kilos de más y agudizando sus entradas de pelo para adecuarse más al conocido gángster estadounidense.

'Cabo de miedo' (1991)

No solo emplea tiempo en preparar sus papeles. Robert De Niro también invierte dinero en ellos. Para este film dirigido por Martin Scorsese, el actor se gastó 5.000 dólares en un dentista para que le destrozara los dientes y de esta manera, le caracterizara como uno de sus personaje, el ex delincuente Max Cady. Eso sí, al terminar la película tuvo que reconstruirle la dentadura por el módico precio de 20.000 dólares. Le dejó una boca perfecta.



'Los padres de ella' (2000)

No sólo drama o acción, la comedia tampoco se le ha resistido al veterano actor estadounidense. ‘Los padres de ella’, dirigida por Jay Roach, es una de las películas cómicas que ha rodado y en ella interpreta a Jim Byrne, un conservador ex agente de la CIA que no hará muy buenas migas con su futuro yerno. Ésta película es la primera de la saga que continúa con ‘Los padres de él’ y ‘Ahora los padres son ellos’ donde De Niro interpreta al mismo suegro indeseable.

'El Espantatiburones' (2004)

Al veterano actor tampoco se le ha resistido el cine de animación. De Niro dobla y caracteriza a al tiburón todopoderoso Don Lino. Como en ‘El Padrino II’, el tiburón es jefe de una mafia, pero esta vez de la mafia submarina. Para Robert era la primera vez que hacía este tipo de cine y compartió su debut con su eterno director y amigo Scorsese.