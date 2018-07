Robots, las nuevas estrellas de Hollywood

Los robots se están apoderando de Hollywood. Estas máquinas de matar, son invencibles y no hay quien pueda con ellas. De ahí, que los 'Transformers' ya vayan por la tercera entrega, y Hugh Jackman se estrena en el ring, no como boxeador, si no como creador de robots-boxeadores.

'Transformers 3' llegará a los cines el próximo 1 de julio. Shia LaBeouf aydará de nuevo a sus amigos-máquina, los Autobots, en una lucha a muerte contra el enemigo, los Deceptions. Tras la última batalla, los malos vuelven que más sed de venganza que nunca.

Por su parte, 'Acero Puro' es el título que protagoniza Hugh Jackman y que no veremos en la gran pantalla hasta el mes de noviembre. Las máquinas también se convierten aquí en protagonistas aunque su lucha será entre ellos mismos sobre el ring. Jackman interpreta a un ex-boxeador que deja de combatir cuando las máquinas se convierten en el principal atractivo. Venido a menos, su ánimo resurge cuando es capaz de crear un robot que puede convertirse en campeón.

¿Quién ganará la batalla-robótica en cartelera?