El resurgir del cine de terror: Analizamos las claves de su (nueva) época dorada

Ahora que se acerca Halloween es momento de repasar las películas para pasar mucho miedo de las que podemos disfrutar ya y lo que vendrá en breve. A lo bien que están funcionado tanto en taquilla como en plataformas online ya clásicos como 'Verónica', 'Annabelle: Creation' , 'It' o 'El juego de Gerald' tenemos que añadir los próximos estrenos de películas esperadas como 'Feliz día de tu muerte', 'La Monja', 'Cult of Chucky', 'Leatherface', 'Jigsaw', 'Insidious: La última llave', 'La Purga: La Isla', 'El Depredador', la nueva entrega de 'Halloween', el remake de 'Suspiria' o 'Los Extraños 2'.

Fotograma de 'Feliz día de tu muerte' | seestrena.com

¿A qué se debe este resurgir del género? La verdad es que es uno de los más populares del cine, desde que el cine es cine. Ya 'La llegada del tren' de los Hermanos Lumière, aunque originalmente era un documental, provocó una gran espantada en la sala pues el público que asistía por primera vez al cine pensaba que el tren se les echaba encima. La primera película de terror, involuntariamente.

El terror nunca se ha ido, sólo que a veces arremete con más fuerza. Dicen los analistas políticos y sociales que en épocas convulsas, y en ellas estamos, las fuerzas gobernantes promueven que se rueden y proyecten / emitan cuantas más películas de terror mejor. De este modo el público, los votantes, se dan cuenta de que la realidad no es tan mala como en esos casos extremos que se ven en las películas. Que "no estamos tan mal como ellos" y que la cosa puede hacerse más o menos soportable, y hasta se les puede volver a votar para quedarnos como estamos.

Cierto o no, el caso es que el terror, así como la comedia, son dos de los géneros más honestos. Provocan una reacción física en el espectador difícilmente falsificable. Algo te hace reír o no, una película te da miedo o no, no hay más.

Los adolescentes, verdadero, de nuevo, motor de la industria cinematográfica, han vuelto a las salas para disfrutar de experiencias colectivas y sociales que las plataformas online no les ofrecen. Y de siempre es sabido que para una cita no hay nada como una buena película de terror si tu pareja es muy asustadiza. Una proyección de 'Annabelle: Creation' estos días con un cine lleno de adolescentes corrobora esta teoría.

'Annabelle: Creation' llega dispuesta a poblar tus pesadillas | seestrena.com

El cine de terror que triunfa en cartel no cuenta con unos alardes significativos de producción. Es un cine, por lo general, barato. Y, cuando tiene mucho éxito, rentable, claro. 'Psicosis' , la película más barata de Alfred Hitchcock, fue su más exitosa y rentable al fin y al cabo.

El cine de terror que nos llegará ahora tiene lamentablemente estos síntomas de "secuelitis" que ya domina Hollywood desde hace muchos años en otros géneros. El "basado en hechos reales", salvo en España, no es algo que obsesiona a la meca del cine, pues ya no se lo cree nadie. Tampoco el género del "metraje encontrado" cuenta con enorme popularidad, aunque M. Night Shyamalan probara en este campo con su penúltima y muy notable película (producida por la inagotable e inteligente factoría de Blumhouse).

Jigsaw prepara nuevos juegos | seestrena.com

Así vemos cómo varias sagas que creíamos ya extintas como las de 'Saw', 'Depredador', 'Muñeco diabólico', 'Halloween', 'Los extraños' o 'La Purga' vuelven con fuerza con grandes giros en su trama, o en forma de precuela para narrarnos "el origen" (del origen del origen...).

Esto es básico para crear una fanbase y que estas sagas tengan cuerda para rato: la clave está en navegar sobre aguas conocidas que le sean familiares al espectador, pero dándole siempre algo nuevo y original que no se espere y justifique el precio de su entrada.

'It' ha sido el gran detonante de esto que se nos avecina. Ha vuelto apelar al subconsciente infantil de miedo a los payasos. Lo ha situado hoy en día pero con esa nostalgia ochentera que parece que no se va nunca, y con una factura técnica y solvencia impecable (y con un reparto desconocido prácticamente, pues otro de los puntos fuertes del género en cuanto a su economía de medios es que las grandes figuras, salvo contadas excepciones, no se dejan ver por aquí... quizá por miedo de los productores a los sueldos altos, pero también para que el espectador no piense que si sale tal actriz conocida en una película de terror no va a morir, y nada más lejos de la realidad: Janet Leigh en la ya mencionada 'Psicosis' o Drew Barrymore en 'Scream: Vigila quién llama' son buena muestra de ello).

Pennywise en 'It' | Warner Bros.

Así que, como decía GhostFace en esa ya mítica 'Scream', "¿cuál es tu película de terror favorita... de las que se van a estrenar?".