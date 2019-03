Regreso al pasado: Repasamos todos los remakes, secuelas y reboots que llegarán en el 2017

1. 'KONG: SKULL ISLAND'

El primer remake del año llegará el 10 de marzo, en el cual Tom Hiddleston y Brie Larson se las verán con el clásico gorila gigante. Si bien se han hecho un montón de películas sobre King Kong, esta es la primera en la que toda la acción transcurrirá en el hábitat natural del monstruo, Skull Island. Además, ya está confirmado que esta película comparte universo con el 'Godzilla' protagonizado por Bryan Cranston en el 2014. ¿Estamos a las puertas de un enfrentamiento épico entre los dos monstruos?

El mítico King Kong en 'Kong: Skull Island' | Warner Bros. Pictures

2. 'LA BELLA Y LA BESTIA'

Una semana después de 'Kong: Skull Island' veremos la película más esperada por los fans de Disney. No es para menos, pues el 17 de marzo veremos a Emma Watson cambiar la varita por el vestido amarillo para encarnar a la princesa Bella. En este remake del clásico de Disney le acompañarán Dan Stevens en el pelaje de la Bestia y Luke Evans interpretando a Gastón. En el 2016 a Disney le funcionó muy bien la tendencia a trasladar películas de dibujos animados al formato de acción real con 'El libro de la selva', por lo que esperamos que 'La Bella y la Bestia' sea otro éxito.

Emma Watson en 'La Bella y la Bestia' | Disney

3. 'POWER RANGERS'

Los fans del equipo de superhéroes más colorido de la historia están de enhorabuena. El 24 de marzo podremos ver en la gran pantalla el remake de 'Power Rangers', a quienes hemos visto antes otras tantas veces en el cine y en la televisión. La cinta recuperará a personajes clásicos de la franquicia como Zordon, el mentor de los Power Rangers interpretado por Bryan Cranston; o Rita Repulsa, la villana extraterrestre a la que Elizabeth Banks pondrá piel.

Los nuevos 'Power Rangers' | Lionsgate

4. 'CHiPs'

Aunque nunca se llegó a emitir en España, la serie policíaca 'CHiPs' tuvo una gran acogida en las televisiones estadounidenses entre finales de los setenta y principios de los ochenta. Tanto que para el 24 de marzo está previsto que se estrene el remake cinematográfico de esta serie. La película promete mucha comedia, ya que contará la historia de dos simples policías patrullas (Dax Shepard y Michael Peña) que se verán metidos en líos con un temible policía corrupto (Vincent D'Onofrio) con contactos en la mafia. La acción y las risas están aseguradas.

Michael Peña y Dax Shepard en 'CHiPs' | Entertainment Weekly

5.'GHOST IN THE SHELL'

El remake estadounidense del popular manga y anime japonés llegará a las salas de todo el mundo el 29 de marzo de 2017, y ya lleva causando cierta polémica bastante antes de su estreno. Resulta que Scarlett Johansson interpretará a la cyborg The Major, quien en la obra original se trata de una japonesa. La elección de una actriz blanca para interpretar a un personaje asiático causó mucho revuelo, aunque todo apunta que la trama sea muy parecida a la historia original publicada en el manga. ¿Logrará 'Ghost in the shell' dejar atrás las polémicas?

Primera imagen de Scarlett Johansson en 'Ghost in the Shell' | seestrena.com

6. 'LOS PITUFOS: LA ALDEA PERDIDA'

Los más pequeños de la casa tienen una cita obligada el 7 de abril de 2017. Los pitufos vuelven en un formato totalmente animado en una película que es también un reboot de las dos cintas de acción real que Sony estrenó hace unos pocos años. A la cabeza del reparto de 'Los Pitufos: La aldea perdida' estará Demi Lovato poniendo voz a Pitufina, quien acompañará a todos los demás pitufos para defenderse de las maldades de Gargamel y su gato Azrael.

'Los Pitufos: La aldea perdida' | Sony

7. 'LOS VIGILANTES DE LA PLAYA'

Seguro que recuerdas con nostalgia la serie en la que David Hasselhoff y Pamela Anderson vigilaban la playa con esos trajes de baño tan ajustados... Pues el 26 de mayo podremos volver a los socorristas más famosos del mundo pero con otras caras y en formato de película. El remake de 'Los vigilantes de la playa' contará con Dwayne Johnson y Zac Efron en los papeles protagonistas. Además de los evidentes cambios de caras, esta película también tendrá un ambiente mucho más cómico que lo que veíamos en los capítulos de la serie. Esperemos que a Zac Efron no le de un calambre mientras salva a alguien...

'Los vigilantes de la playa' llegará a los cines el 12 de mayo de 2017 | seestrena.com

8. 'LA MOMIA'

Las películas de 'La Momia' protagonizadas por Brendan Fraser fueron unos grandes éxito entre finales de los noventa. Y casi diez años después de la última entrega, volveremos a ver una nueva película del clásico monstruo egipcio el 9 de junio, aunque esta vez con grandes cambios. 'La Momia' estará esta vez protagonizada por Tom Cruise, y también tendremos a una mujer en el papel de La Momia, que será interpretada por Sofia Boutella. Además, está previsto que esta cinta sirva de arranque para el Universo Cinematográfico de Monstruos de Universal, que llevará a la gran pantalla al hombre invisible, al hombre lobo y a la novia de Frankestein.

'La Momia' | Universal

9. 'IT'

Casi 30 años después el payaso Pennywise nos sigue dando escalofríos, un miedo que volveremos a sentir el 8 de septiembre con el estreno del remake del clásico de terror. Bill Skarsgard será el que se ponga el maquillaje del aterrador payaso creado por el escritor Stephen King. El único cambio notable en el remake será el traslado de la acción desde los cincuenta hasta los ochenta, por lo demás la trama seguirá sin grandes cambios, un grupo de chicos que se ven aterrorizados por la aparición de un payaso diabólico. ¿Estará Bill Skarsgard a la altura del Pennywise de Tim Curry?

El payaso Pennywise volverá en 2017 | seestrena.com

10 'ASESINATO EN EL ORIENT EXPRESS'

Un clásico de la literatura escrito por Agatha Christie que tuvo una adaptación fílmica a mediados de los 70, y que volverá a pasar por el cine el 22 de noviembre de 2017. Kenneth Branagh se pondrá a las riendas de la dirección del remake, en el que también llevará el papel protagonista. La nueva versión de 'Asesinato en el Orient Express' cuenta con un reparto de lujo entre los que se encuentran Penélope Cruz y Johnny Depp. ¿Quién será el asesino y quién el asesinado?

'Asesinato en el Orient Express' | EMI Films

11. 'JUMANJI'

El 22 de diciembre volveremos a jugar al juego de mesa más peligroso del mundo. Esta vez los encargados de jugar a Jumanji serán Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan y Jack Black, aunque todo indica que la secuela será muy distinta al clásico de los 90. Las fotos oficiales de la película parecen indicar que la nueva entrega de 'Jumanji' se centrará mucho más en la selva que da nombre al juego que en el juego en sí. ¿Estará la secuela a la altura de la película protagonizada por Robin Williams?

'Jumanji' llegará a los cines en 2017 | seestrena.com

12. 'EL HOMBRE DE LOS SEIS MILLONES DE DÓLARES'

Esta serie de ciencia ficción cautivó al público estadounidense durante cinco años en la década de los setenta. Y casi 40 años, todo el mundo podrá ver las aventuras del astronauta Steve Austin que resulta gravemente herido en un accidente, por lo que se somete a una operación de seis millones de dólares para implantarle brazos y piernas biónicos. De momento no se ha adelantado ningún detalle de la trama, lo único que sabemos es que Mark Wahlberg será quien interprete al cyborg.

'El hombre de los seis millones de dólares' | ABC

SEGURO QUE TE INTERESA...

Nuevo tráiler de 'Kong: Skull Island': Destrucción y horror con Tom Hiddleston y Brie Larson