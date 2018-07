¿Qué va a hacer Jennifer Lawrence en el 2014?

'LA GRAN ESTAFA AMERICANA'

El primer proyecto que la actriz estrenará este 2014 es 'La Gran Estafa Americana', la cinta que ya le ha otorgado un Globo de Oro, además de obtener también el de mejor película de comedia.

En la nueva cinta, nominada a una gran cantidad de premios, repite a las órdenes de David O.Russell, con quien Lawrence ya ganó un Oscar el año pasado por 'El Lado Bueno de las Cosas'.

Su compañero Bradley Cooper también repite en este filme en el que también participan Christian Bale, Amy Adams, y Jeremy Renner, entre otros.

La película cuenta la historia de finales de los años 70 y principios de los 80 en el que un agente del FBI se embarca en un truculento caso para desmantelar una red de corrupción en el que están involucrados cargos políticos. Para conseguir entrar, utilizan al mayor estafador y su amante.

El estreno de 'La Gran Estafa Americana' tiene previsto su estreno en España para el próximo 31 de enero.

'X-MEN: DIAS DEL FUTURO PASADO'

Otro de los proyectos de la actriz para este año es la nueva entrega de la famosa saga de los superhéroes X-Men, que llevará por nombre 'X-Men: Días del Futuro Pasado', en la que Jennifer Lawrence repetirá en su papel de Mística.

Ambientada en la década de los 70, los miembros de la Patrulla X deberán evitar un futuro apocalíptico en el que los mutantes luchan por sobrevivir en campos de concentración controlados por Centinelas.

La nueva entrega, dirigida por Bryan Singer, tiene previsto su estreno simultáneo en Estados Unidos y en España para mayo de 2014.

'LOS JUEGOS DEL HAMBRE: SINSAJO. PARTE 1'

Jennifer Lawrence no podía faltar en la última parte de la saga que la catapultó a la fama mundial, junto con 'El Lado Bueno de las Cosas' y su Oscar, claro.

La tercera y última entrega de la adaptación cinematográfica de la trología de libros escritos por Suzanne Collins llegará este 2014. Pero solo lo hará la primera parte ya que la productora, decidió dividir el último libro en dos partes.

'Los Juegos del Hambre: Sinsajo. Parte 2' se estrenará en 2015, por lo que tendremos que esperar algo más para ver el desenlace de las hazañas de la valiente Katniss Everdeen.

'THE ENDS OF THE EARTH'

Lawrence, tras 'El Lado Bueno de las Cosas' y '‘La Gran Estafa Americana' se pondrá de nuevo bajo las órdenes de David O. Russell.

En esta ocasión será para protagonizar un drama romántico basado en hechos reales que contará además con el guión de Chris Terrio, nominado al Oscar por 'Argo'.

Cuenta la historia de Lydie Marland, la esposa de un magnate del petróleo que lucha contra su marido para que aumente los salarios de sus trabajadores y les facilite seguros médicos.

'AL ESTE DEL EDÉN'

La actriz volverá a repetir de nuevo con un director, pero no será David O.Russell, sino Gary Ross, con quien trabajó en la primera entrega de 'Los Juegos del Hambre'.

Este nuevo filme será un remake de la película dirigida por Elia Kazan en 1955, basada en la novela del Premio Nobel John Steinbeck.

'SERENA'

La pareja Lawrence- Cooper vuelve a la carga. Los protagonistas de 'El Lado Bueno de las Cosas' y 'La Gran Estafa Americana' se vuelven a unir para protagonizar 'Serena', la nueva cinta dirigida por Susanne Bier.

La película, ambientada en los años 20, narra la historia de George y Serena, un apasionado matrimonio de recién casados que se trasladan a una pequeña localidad montañosa situada en Carolina del Norte con la intención de montar un negocio maderero.

Para Serena, acostumbrada a la gran ciudad, comienza una nueva vida a la que se adapta rápidamente, en el campo. Pero todo se truncará cuando pierde el hijo que esperan.

'THE RULES OF INHERITANCE'

Otro de los proyectos que la actriz tiene en el tintero es 'The Rules of Inheritance', que no solo protagoniza sino que también supondrá la primera película producida por Lawrence,

Para la producción repite con Susanne Bier, con quien ya ha trabajado en ‘Serena’ y el guión correrá a cargo de Abi Morgan.

El filme contará la historia de una joven, cuando sus dos padres son diagnosticados con cáncer, comienza a rebelarse contra la vida a través del alcohol y las relaciones sexuales. Todo un reto interpretativo para Lawrence.

'DUMB AND DUMBER TO'

Se trata de la secuela de 'Dos Tontos muy Tontos'.

La mítica película cómica de 1994 tendrá otra parte, en la que Lawrence aparecerá, aunque haciendo un pequeño cameo.Dirigida por los hermanos Farrelly, contará con Jim Carrey, Jeff Daniels, Kathleen Turner y Laurie Holden, entre otros.

Según informa The Hollywood Reporter, Lawrence se unirá al rodaje de la película durante un día, para interpretar el papel de Kathleen Turner en un flashback de su juventud.

'THE GLASS CASTLE'

Marti Noxon será el responsable del guión de 'The Glass Castle'. No existe mucha información sobre este proyecto, aunque empieza a sonar con fuerza el nombre de Destin Cretton para dirigirlo.

Los que sí sabemos es que Jennifer Lawrence, Claire Danes y Mark Ruffalo formarán parte del reparto y que narrará la vida de la columnista de cotilleo Jeanette Walls y su dura infancia a causa de su familia.