EL ACTOR TIENE 30 AÑOS

No son pocos los niños que entran en la industria de Hollywood y enamoran a la audiencia, pero que, con el paso del tiempo, van desapareciendo sin dejar rastro. Fue imposible que Lucius Verus no destacara en 'Gladiator'. Sin embargo, después de otros papeles menores Spencer Clark parecía haber desaparecido. Aunque últimamente se le ha visto por la televisión, es probable que no te hayas dado cuenta.