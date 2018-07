Los quince momentos 'más cachas' de Arnold Schwarzenegger

1. “Yo quiero ser Culturista”

Desde los 14 años lo tuvo claro. A pesar de que comenzó a jugar al futbol, terminó convirtiéndose en el culturista más joven en ganar el título con tan solo 23 añitos, récord que aún ostenta. A día de hoy está considerado como uno de los personajes más importantes del culturismo a nivel mundial. Cada año, en su honor se celebra la competición de culturismo 'Arnold Classic'.

2. Apodado el "roble austriaco”

Fue siete veces Mister Olympia, título que ostentó por primera vez en 1970 tras perder en 1969 el titulo contra Sergio Oliva (el tricampeón mundial). El apodo vendrá después de que dos directores de cine, George Butler y Robert Fiore, le convencieran para participar en un documental llamado 'Pumpin Iron'.

3. Sus primeros pinitos como actor

Sus comienzos fueron difíciles. En los castings le decían que su cuerpo era extraño, que su nombre era largo y difícil de pronunciar y, además, su fuerte acento no la ayudaba. Debutó en el cine en 1970, el mismo año en el que se alzó con el título de Mister Olympia por primera vez. Fue con la película ‘Hércules en Nueva York’. Curiosamente debido a su fuerte acento tuvieron que doblarle en postproducción.

4. 'Conan' y 'Terminator', sus grandes logros

Pero fue en 1982 cuando su carrera le lanzó como estrella de Hollywood con la interpretación de 'Conan El Barbaro' (personaje que años más tarde inspiró el remake interpretado por Jason Momoa). El actor empezó a utilizar nombres artísticos como Arnold Schwarze y Arnold Strong. La suerte de Schwarzenegger cambió en 1984 con la película 'Terminator'. El actor se convierte gracias a esta película en un icono de las películas de acción de Hollywood.

5. Siempre enseñando músculo y con pistola en mano

A lo largo de su carrera siempre recordaremos a Schwarzenegger en películas de acción donde el músculo y las armas están a la orden del día. El actor ha interpretado papeles de todo tipo. Desde un guerrero en 'Conan', pasando por robot en 'Terminator', acabando como espia en 'Mentiras arriesgadas' ¿Qué faceta eliges?

7. Hizo sus pinitos en la comedia

Aunque probó suerte en la comedia las películas más recordadas son '¡Vaya par de gemelos!', junto al gran Danny DeVito, 'Junior' donde le pudimos ver embarazado o 'Poli de guardería'.

8. De actor a Gobernador

El actor siempre había reconocido que era republicano y su pasión por la política le llevó a presentar su candidatura como gobernador de California. Fue llegar, presentarse y ganar. Estuvo desde 2003 a 2011, ocho años en el poder hasta que decidió abandonar el cargo. Desde que Schwarzenegger asumiese responsabilidades como gobernador de California, poco o nada se le pudo ver frente a las cámaras actuando. Solo participó en ‘La vuelta al mundo en 80 días’, ‘The Kid’ y en ‘Los indestructibles’. Para la prensa internacional era el 'gobernator'. Sus mítines no podían ser de otra manera que con mucho humor e ironía.

9. Encargó tres esculturas de bronce para ser recordado

Se ve a sí mismo como un verdadero héroe y como tal encargó tres estatuas de él mismo para que el mundo recuerde para siempre su musculosa figura. Ya se había convertido en un icono del cine de acción y había conseguido su sueño: ser culturista. La imagen en la que se basaron las tres esculturas de bronce, representa al actor cuando ganó el séptimo título de Mister Olympia. Cada escultura mide unos 2,5 metros y pesa 263 kilos y ha costado unos 154 mil dólares.

¿Quieres saber dónde están las esculturas? Una de ellas se queda en manos del propio Arnold mientras que las otras dos viajarán a la localidad de Austria, donde nació Schwarzenegger, y a Ohio, donde se celebrará el “Arnold Fitness Weekend”

10. Tiene un Globo de Oro

No solo tiene premios en culturismo. También ganó un Globo de Oro en 1976 por su papel en 'El gran guardaespaldas'. Schwarzenegger interpretaba a un imponente culturista que mantenía una relación con Sally Field.

11. Syvester Stallone Vs. Arnold Schwarzenegger

Lo lleva en la sangre, en la forma de colocarse la americana, en plan chulesco. Como los viejos rockeros, los tipos duros como Arnold nunca mueren y mucho menos se jubilan. Arnold, claro, no es el único veterano que aún da guerra. Él mismo se ha reunido con sus viejos compañeros de armas en la saga de los Mercenerios como Bruce Willis, Chuck Norris o Jean Claude Van Damme. Pero sin duda el mayor de sus amigos y compañeros de fatiga es Sylvester Stallone. Estos dos viejos rockeros de Hollywood no solo comparten planos sino que además coinciden en el hospital y son grandes amigos fuera de las cámaras.

12. Sus memorias: 'Total Recall'

El carismático actor relata en sus memorias algunos de los episodios más importantes de su vida: desde el importante papel que desempeñó para llevar la industria del culturismo hasta su interpretación de algunos de los papeles más emblemáticos en la historia del cine o su incursión en la política. Todo ello bajo el título de 'Desafío total. Mi increíble historia', que publica en España MR.

13. Tiene su estrella en el Paseo de la Fama

En 6764 de Hollywood Blvd. se encuentra la estrella de Arnold Schwarzenegger, que la tuvo ya en 1987, mucho antes de ser elegido como gobernador. Es una de las estrellas más visitadas.

14. Todavía le quedan muchas batallas

Con más de 35 películas a sus espaldas, todavía nos queda Arnold para rato. El actor tiene pendiente de estreno de 'Arenas negras' y 'La tumba' donde junto a su amigo Sylvester Stallone intentaran escapar de la prisión en la que se encuentran. Recientemente ha finalizado el rodaje de 'Ten', thriller de acción en el que forma parte de un equipo de élite de la agencia antidroga (DEA). Y por último está pendiente el rodaje de dos secuelas 'Terminator 5' y 'Los Mercenarios 3'.

15. Estrena ‘El último desafío’

Personajes como Terminator le convirtieron en un icono del cine de acción. Un género al que Arnold sigue abonado a sus 64 años. El actor estrena este viernes 'El último desafío', una película en la que ¡cómo no! el actor es el tipo más duro del lugar...

Con estos 15 puntos sobre el actor de películas de acción solo queda deciros ¡Sayonara, Baby!