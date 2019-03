Si el protagonista es gay, es muy posible que acabe muerto

Ed Harris se suicida en 'Las Horas', Colin Firth acaba soltero y muerto... y todos sabemos que Tom Hanks no llegó vivo a los créditos finales de 'Philadelphia'. Si repasamos la lista de todos los personajes gays nominados al Oscar vemos que de los 23... mueren 13.

Y no solo eso. De los 10 que sobreviven... solo 4 acaban con final feliz. Un porcentaje casi cinco veces mayor que con los personajes heterosexuales.

Tanto sufrimiento explica que algunos críticos digan que las mejores historias de amor de nuestro tiempo son gays. Porque sin conflicto no hay romance y no hay nada más trágico que ver cómo el amor de tu vida no sale del armario y encima se casa.

Los estereotipos evolucionan en el cine

De todos modos, lo normal es que con el tiempo haya más protagonistas gays en tramas que no giren en torno a ser gay. Ya ocurrió con las mujeres y con los negros.

En los sesenta Sidney Poitier hizo historia interpretando a personajes en películas que siempre giraban en torno a su color de piel. Pero cincuenta años después, a Will Smith, por ejemplo, ya le dan papeles que no tienen nada que ver con el hecho de ser negro como en 'Men in Black'.

Sidney Poitier fue el primer negro en ganar un Oscar

Lo bueno es que los estereotipos evolucionan despacio en el cine, pero evolucionan. Y quedó claro hace dos años en 'Los chicos están bien', una película familiar en la que un matrimonio de lesbianas acaba con final feliz. Ahora solo hace falta que sigan sobreviviendo y que sean felices.