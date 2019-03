Censura China: Prohibido el sexo, violencia la justa y miran con lupa cuando aparece un personaje chino

Los protagonistas de ‘Men In Black 3’ llegan a un restaurante de Chinatown ¿recuerdas la escena? En los cines chinos esta parte de la película no han podido verla. Mucho menos la escena en la que Will Smith borra la memoria a un grupo de chinos. En total la censura ha cortado 13 minutos de la cinta.

Da igual lo que pase en la escena, cada vez que en una película de extranjera aparece un chino, sacan la tijera. Hagan lo que hagan. Ni recitando poesía en cantonés como en ‘Piratas del Caribe 5’ permitieron que su compatriota Chow Yun Fat llegase a los cines del país porque este pirata calvo y con perilla es el claro ejemplo, según las autoridades, de cómo Hollywood "demoniza a los chinos".

Aunque si hay una escena prohibida por encima de todas las demás son las eróticas. Están totalmente prohibidas en China. Mucho menos si la protagonista, es china como pasó en Deseo peligro’.

La última víctima ha sido ‘Skyfall’, que se estrena esta semana. Además de cortar escenas han cambiado los subtítulos para que cuando se habla de los chinos no queden como los malos de la historia... Ellos siempre tienen que quedar bien. Por eso, ni aunque la película se hay rodado en Shangái es garantía de nada.

‘Misión Imposible 3’ se quedó sin 18 minutos. Al gobierno no le gustó nada la imagen que se ofrecía de la ciudad, con ropa tendida en los balcones y tiroteos por las calles, porque para llegar a la gran pantalla china, ni ellos mismos juegan con ventaja.

Allí No hay película extranjera que se libre de la censura. Prohibido el sexo, violencia la justa... Pero, sobre todo, miran con lupa cuando aparece un personaje chino.