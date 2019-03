Penélope Cruz: "Nunca me arrepentiré del día que me busqué un agente"

"Ella es una chica buena, que va a misa y se confiesa". La que habla es Penélope Cruz, pero no se refiere a su propia vida, sino a la de su personaje en 'El Consejero', la nueva película de Ridley Scott, un intenso narcothriller que llega a los cines este viernes.

La actriz española interpreta a la mujer de un abogado, papel en el que veremos a Michael Fassbender, que acaba siendo "la víctima" de la avaricia de su marido. "Ella representa la luz, y de repente se encuentra metida en todo este lío que ha llegado a su vida de repente".

Con ese lío se refiere al mundo de las drogas, en el que su marido ha decidido meterse una sola vez para conseguir dinero rápido. De ese oscuro mundo emergerán en la pantalla los personajes de Cameron Diaz, Brad Pitt y de Javier Bardem, su esposo en la vida real. "Es normal hablar cuando estás en la misma película, y aunque no tengas escenas compartidas, en la lectura con todo el equipo estás con la otra persona y estás viviendo el mismo proceso".

"Son dos personajes que van a contar la misma historia", explica Penélope Cruz durante la entrevista en Londres cuando le preguntamos si se daban consejo el uno al otro (por cierto que Bardem admitió en casa se habla de trabajo, como en todas las parejas).

La película se ha traducido en España como 'El Consejero', cuando el título original, 'The Counselor' en realidad se refiere a la profesión del personaje de Michael Fassbender. ¿Un consejo para los que vienen detrás en la profesión? "Nunca me arrepentí del día que decidí buscar a un agente y meterme en una escuela, porque era como buscar una sala, un espacio donde yo podía entrenar. Y en este trabajo también lo necesitas, seguir entrenando, aprendiendo y creciendo. No solo estás trabajando cuando estás en el set".

Y para terminar, aunque ella está lejos de la industria patria, la oscarizada actriz siempre se siente en deuda con su país. “En España hay pocas producciones, pero yo siempre he tenido en cuenta ser agradecida".

'El Consejero' llega a los cines este viernes.