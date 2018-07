Penélope Cruz, un largo paseo hacia la fama

Hollywood ha sucumbido a los encantos de la actriz Penélope Cruz. Muestra de ello, es la estrella que este viernes ha inaugurado en el paseo de la fama. Todo un reconocimiento a su carrera cinematográfica, que coincide con el próximo estreno de 'Piratas del Caribe 4'. La musa de Almodóvar ha sabido labrarse una sólida trayectoria en la meca del cine, y se ha convertido en todo un referente del cine patrio. Un Oscar, un BAFTA y tres premios Goya son prueba de que la crítica y el público se han rendido a sus pies.

De estrella de videoclips a musa de Almodóvar

Penélope, que debe su nombre a la mítica canción de Serrat, se hizo popular gracias a Mecano. La actriz fue seleccionada para protagonizar el videoclip 'La fuerza del destino'. Un trabajo con el que alcanzó cierta popularidad, y que supuso el inicio de su relación sentimental con Nacho Cano. Amoríos aparte, esta oportunidad le permitió dar el salto a la televisión. Durante unos años, Cruz presentó junto a Jesús Vázquez un programa dirigido al público joven.

Pero la madrileña siempre tuvo claro que lo suyo era la interpretación. Con 13 años, y tras ver 'Átame' de Pedro Almodóvar, la actriz se propuso trabajar en un futuro con el director manchego. Un objetivo conseguido, y de qué forma. Penélope ha protagonizado dos películas y coprotagonizado otras dos junto a su 'Pedro'.

No obstante, fue el director Bigas Luna con quien Penélope dió el salto a la fama. 'Jamón, jamón' explotó su lado más sexy y la posicionó como una prometedora actriz. Además, fue en la obra de Bigas Luna donde Penélope conoció al que sería su futuro marido y padre de su primer hijo, Javier Bardem. Ese mismo año, en 1992, Penélope forma parte del reparto de 'Belle Epoque', obra de Fernando Trueba que obtuvo el Oscar a mejor película de habla no inglesa. En ella, la actriz intenta huir de la imagen erótica que dio junto a Bigas. De hecho, no volverá a protagonizar ningún desnudo hasta 'Abre los ojos', de Alejandro Amenábar.

El despegue final hacia el éxito se produce en los años 1996 y 1997. 'El amor perjudica seriamente la salud' de Manuel Gómez Pereira, junto a Gabino Diego y Ana Belén, la convierte en una pieza indispensable de la industria. Al año siguiente, se cumple su sueño. Pedro Almodóvar cuenta con ella para un papel pequeño en 'Carne Trémula', película donde Penélope vuelve a coincidir con la saga Bardem. Este trabajo será el inicio de otros muchos junto al director manchego, convirtiéndose con el tiempo en una de sus musas. 'Todo sobre mi madre', 'Volver' y 'Los abrazos rotos', contarán con la presencia de la actriz.

La de Alcobendas cruza el charco

Tras el éxito que cosecha 'Todo sobre mi madre', que consigue el Oscar a mejor película extranjera; Penélope da el salto a EE.UU en el año 2.000. La que fuera 'La niña de tus ojos' de Trueba tiene unos duros inicios en el extranjero.

Penélope protagoniza varias películas de corte comercial junto a Matt Damon, Nicolas Cage y Johnny Deep. Unos trabajos que sólo darán que hablar por las posibles relaciones sentimentales de la actriz con los protagonistas. Rumores que sólo se confirman en el caso de Tom Cruise. Ambos protagonizarán 'Vanilla Sky', remake de la conocida 'Abre los ojos' de Amenábar. La relación con 'el seguidor de la Cienciología' le hará popular en la industria estadounidense.

El reconocimiento le llegará gracias a su querido Pedro con 'Volver'. Su papel de Raimunda la convertirá en la primera española candidata a un Oscar como mejor actriz principal. En esa ocasión Helen Mirren, por 'The Queen', le arrebató el galardón; pero esta candidatura sirvió para hacerla muy codiciada en la industria de Hollywood.

...Y Woody Allen obró el milagro

En 2008, Penélope protagoniza, junto Javier Bardem, Rebecca Hall y Scarlett Johansson, 'Vicky Cristina Barcelona'. Una película que termina de consagrarla en la meca del cine y la une sentimentalmente a Javier Bardem. El trabajo de Woody Allen fue muy alabado por la Academia de Cine y Penélope fue nominada al Oscar como mejor actriz secundaria. En esta ocasión, la estatuilla no se le escapó.

A partir de entonces, la madrileña ha cosechado un sinfín de premios y alabanzas. El musical 'Nine' le dio su tercera nominación a los Oscar y confirmó que Penélope Cruz ha llegado a lo más alto, para quedarse. El paseo de la fama será testigo, a partir de este viernes, de cómo una chica de Alcobendas ha enamorado a la meca del cine.