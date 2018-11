7 películas que no deberías ver delante de tus padres si no quieres sentirte realmente incómodo

A pesar de que exista el dicho, para gustos los colores, hay ciertos momentos de nuestras vidas en el que preferiríamos que todo lo que aparece en una película fuera más bien del estilo que le gusta a nuestros padres. Más que nada porque no queremos vivir esa situación en la que no sabes ni dónde meterte cuando aparece la mítica escena subida de tono o ese protagonista que se parece a ti y hace cosas con las que no te gustaría que se te asociaran.

Por eso, hay muchísimas películas que deberías tener en cuenta para no ver con tus padres y evitar así esos 'tierra trágame' cinéfilos. Nosotros te recopilamos unas cuantas para que las metas desde ya en tu lista negra.

1. 'Réquiem por un sueño'

Jared Leto y Jennifer Connelly en 'Réquiem por un sueño' | seestrena.com

Sale Jared Leto, Jennifer Connelly, Ellen Burstyn... Es una película que te apetece ver por sus actores y por su controvertida historia acerca de las drogas y de la dependencia. Pero, como todo tema delicado, viene junto a escenas delicadas. Por eso no querrás estar delante de tus padres cuando en la pantalla salgan jeringuillas, sangre, insultos, sexo... Mejor te recomendamos que la veas con tus amigos.

2. 'El lobo de Wall Street'

Margot Robbie y Leonardo DiCaprio en 'El Lobo de Wall Street' | seestrena.com

Fue un éxito en taquilla y todo el mundo ha estado hablando de ella desde su estreno. Normal que te apetezca verla si todavía no la has visto. Pero cuidado, porque está llena de excesos. En todos los sentidos. Así que, si te quieres reír de la historia e incluso terminar la película y soltar un "qué maravilla", mejor que no estén tus padres cerca y puedan oírte. Seguramente no les haga mucha gracia.

3. 'American Pie'

La famosa tarta de manzana en 'American Pie' | seestrena.com

Es una película mítica que tienes que ver durante tu adolescencia. Pero lejos de tus padres. Porque puede que vean muchos parecidos entre la cinta y tú y puede que tu madre nunca más te vuelva a cocinar una tarta de manzana. Y no querrás descubrir el motivo delante de ellos.

4. 'Project X'

La fiesta de 'Project X' | seestrena.com

Te encantaría vivir esa fiesta y lo sabes. Y es algo que te va a ser muy difícil de disimular con tus padres al lado. No querrás que ellos empiecen a dudar de si te pueden dejar la casa a solas un fin de semana. Así que, por el bien de tus futuras fiestas, mejor que no se hagan una idea de lo que podría pasar si se van de vacaciones. Una película tabú para los padres, sin lugar a dudas.

5. 'Spring Breakers'

Nunca sabes qué te podría pasar durante tus vacaciones de primavera | seestrena.com

Más de lo mismo. Si no quieres que tus padres se hagan una idea equivocada de lo que haces en tus vacaciones, mejor que nunca oigan hablar de esta cinta protagonizada por las jóvenes Ashley Benson, Vanessa Hudgens, Selena Gomez, Rachel Korine y Heather Morris y el chico malo James Franco.

6. 'Magic Mike'

Channing Tatum en 'Magic Mike' | seestrena.com

No querrás verla pero no por ti, sino por tu madre. ¿Quieres tener una imagen de ella con esa sonrisilla picarona mientras ve esos torsos desnudos moverse como si no hubiera una mañana? Te entendemos, ni tú ni nadie. Así que, si quiere verla, que lo haga por su cuenta. Evita ese momento incómodo tanto para ti, como para tu madre. Y todos contentos.

7. 'Don Jon'

Joseph Gordon-Levitt en 'Don Jon' | seestrena.com

¿Un adicto al porno? ¿ De verdad te ves capaz? Nosotros apostamos a que tus padres no tardarían más de 10 minutos en quitar la película. Bueno, para ser más exactos, incluso en el primer minuto. Por eso, si quieres llegar hasta el final de esta historia protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, mejor que la veas en otro momento. Y con otra compañía.