6 películas de Hollywood con escenas sadomasoquistas que van mucho más allá de 'Cincuenta sombras liberadas'

'The Duke of Burgundy'

Estrenanda en 2014, 'The Duke of Burgundy' narra la relación entre dos mujeres, una de ellas apasionada por el estudio de las mariposas y las polillas. Día tras día, Cynthia (Sidse Babett Knudsen) y Evelyn (Chiara D'Anna) interpretan un provocativo ritual que que consiste en castigar a Evelyn con una sesión de placer y sadomasoquismo fetichista. Cuando una de las dos desea una relación más convencional, la obsesión erótica de la otra se convierte en una adicción incontrolable.

'Belle de Jour'

Dirigida por Luis Buñuel en 1967, 'Belle de Jour' nos presenta a una joven Catherine Deneuve convertida en Sévèrine, casada con un cirujano, que un día descubre la prostitución diurna. Impulsada por la curiosidad, ingresa en la casa de citas de Anaïs y termina acostumbrándose a llevar una doble vida. La aparición de Marcel, un delincuente que se enamora de ella, complicará la situación de la protagonista.

'Saló o los 120 días de Sodoma'

Fotograma de 'Saló o los 120 días de Sodoma' | seestrena.com

La última película de Pasolini, antes de su oscuro asesinato, nos presenta a cuatro hombres poderosos, el Presidente, el Duque, el Obispo y el Magistrado, que deciden casar a sus hijas en un ritual libertino. Para ello secuestran a dieciocho jóvenes (nueve hombres y nueve mujeres) y les llevan a un palacio. Allí los acompañan cuatro ex-prostitutas, cuya función será contar historias que exciten a los hombres poderosos, para que exploten sexual y sádicamente a sus víctimas.

'Mentiras' ('Lies: Pain is their pleasure')

'Mentiras' participó en el Festival de Venecia allá por 1999, pese al escándalo que se formó en el Vaticano. En su país, Corea del Sur, fue censurada por considerarla una intolerable provocación pornográfica. La cinta de Jang Sun-woo narra las relaciones íntimas entre un escultor y una estudiante.

'Secretary'

Fotograma de 'Secretary' | seestrena.com

Maggie Gyllenhaal es en 'Secretary' una joven que acaba de salir de un hospital psiquiátrico y comienza a trabajar para un abogado, ¡el señor Grey!, interpretado por James Spader. Entre los dos comienza una relación BDSM que los cambiará para siempre.

'9 semanas y media'

El mítico striptease de Kim Basinger a ritmo de 'You can leave your hat on' es una de las escenas más recordadas de esta cinta estrenada en 1986 en la que una galerista de Manhattan comenzaba una relación con un broker de Wall Street interpretado por Mickey Rourke, con juegos eróticos incluidos. No olvidemos que décadas después Kim Basinger también ha participado en la saga 'Cincuenta sombras'.