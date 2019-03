El 'papelón' de ser actriz pero fregar platos en Londres

Olga Alamán era un rostro habitual en la pequeña pantalla. Había trabajado en series como 'L'Alquería Blanca' de Canal 9, 'Amar en tiempos revueltos' en TVE o 'Gran Hotel' en Antena 3. Pero en julio de 2014, tras la cancelación de la serie en la que trabajaba y varios intentos de encontrar otros papeles, decidió marcharse a Londres. "Necesitaba salir, oxigenarme por todo lo que estaba viviendo aquí", nos cuenta la actriz.

"Siempre he sido consciente de la inestabilidad de mi profesión", confiesa Olga Alamán. "Hay épocas de mucho trabajo y que piensas que todo va a ir bien pero de repente te dejan de llamar y o te paralizas o te reinventas". Así que ella se marchó al extranjero, pero ese viaje no fue como se esperaba: "Londres es una ciudad extremadamente acelerada a nivel productivo, en mis primeros trabajos no me sentía un ser humano si no un número entre miles y esto sumado que Londres es una ciudad carísima, con unas distancias larguísimas y un clima al que no me acababa de adaptar. Tuve mucha suerte porque conocí a gente española y americana que me acogió muy bien pero realmente a nivel profesional en ese momento no sentí que pudiera labrar un futuro".

De ahí que decidiese coger su cámara y empezar a grabar 'Shituation': "Yo estaba de protagonista en una serie en Valencia, 'L´Alquería Blanca', y de un dia para otro , justamente esta semana hace 2 años, cerraron la televisión y los actores estuvimos sin cobrar esos meses de trabajo. En Londres me encontré con gente desorientada, que habían invertido muchos años en másters, carreras e idiomas y que se sentían insultados por su país. Yo creo que determinadas tipos de políticas nos han llevado a esta situación, pero también creo que los ciudadanos somos responsables por permitirlo."

Olga tuvo que ponerse a trabajar lavando platos en un restaurante vegano, una experiencia dura, pero no por el hecho de limpiar porque ya sabía a lo que iba, si no por el trato y la presión de máxima productividad que ejercían, todo va muy rápido y si no te adaptas te despiden"Rodar 'Shituation' le ha servido de terapia. "Seguir creando proyectos por mi misma, era la única forma de continuar" asegura.

Y tras un año en Inglaterra decidió volver y seguir intentando ganarse la vida como actriz "si tienes talento y ganas no es muy difícil pero ganarse la vida como actriz y perdurar en la profesión si quieres vivir de ello es más complicado". En la actualidad Olga trabaja con dos productoras 'The Other side Films' y 'Ryu Media', en labores de dirección guionista. Y como actriz espera cruzar el charco a México el próximo año con el director Francisco Romero para rodar un largometraje. Seguro que entonces, como en Londres, no se le caerán los anillos por tener que fregar algún que otro plato.