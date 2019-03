Los papeles femeninos más poderosos del cine en los últimos años

Billie Jean King (Emma Stone) en 'La batalla de los sexos'

Los creadores de 'Pequeña Miss Sunshine' sorprendieron a la crítica con esta maravillosa película basada en hechos reales que narra los entresijos de un partido de tenis histórico que la prensa de 1973 llamó 'La batalla de los sexos'. En él se enfrentaron la tenista Billie Jean King y el deportista Bobby Riggs, con la intención de determinar quién era mejor. El enfrentamiento provocó encendidos debates sobre la igualdad de sexos y el feminismo. Emma Stone sorprende dando vida a la tenista que no tuvo miedo de derribar tabúes sobre la mujer en el deporte.

Capitana Marvel (Brie Larson)

Justo a tiempo para la celebración del 8-M llega a los cines 'Capitana Marvel', una cinta en la que la ganadora del Oscar Brie Larson interpreta a Carol Danvers, una piloto de la fuerza aérea de Estados Unidos que se ve abocada a un mundo de superhéroes. Fue el primer personaje feminista de Marvel, creado a mitad de los años 70, una mujer independiente y con voz propia.

Mildred Hayes (Frances McDormand) en 'Tres anuncios en las afueras'

Sigue resonando en la cabeza de muchos el discurso de Frances McDormand en la edición de los Oscar del año pasado: "no habléis con nosotras en las fiestas, lo que tenéis que hacernos es invitarnos a vuestros despachos a hablar de los proyectos". Y es que gran parte de la personalidad reflejada en Mildred Hayes, su personaje en 'Tres anuncios en las afueras', nace de la propia actriz. Sólo ella podía interpretar con esa fuerza desgarradora a una mujer de mediana edad que busca justicia tras la violación y el asesinato de su hija.

Letitia Wright en 'Black Panther'

Black Panther, el rey de Wakanda, es además un gran superhéroe. ¿Pero el verdadero talento del lugar reside en Shuri, la hermana pequeña del monarca, y mente por la que pasan todas las decisiones tecnológicas de este reino imaginario de Marvel. En los próximos estreno del Universo Cinematográfico Marvel seguirá demostrando que la edad tampoco es un impedimento para la genialidad.

Imperator Furiosa (Charlize Theron) en 'Mad Max: Furia en la carretera'

Si hay un personaje que destaca por su fuerza en 'Mad Max: Furia en la carretera', la laureada película de George Miller, ese es Imperator Furiosa, al que da vida Charlize Theron. Es una capitana de guerra bajo las órdenes de Inmortan Joe, pero decide cambiar de bando para liberar a las cinco esposas que viven esclavas de su vil jefe. En el proceso de escritura del guión Miller se planteó llamar a la cinta 'Mad Max: Furiosa', y es que ella es el alma de la película.

Wonder Woman (Gal Gadot)

Gal Gadot ha interpretado ya en tres ocasiones a Wonder Woman: primero en 'Batman v Superman', después en su película en solitario y por último en 'Liga de la Justicia'. Y no será la última ya que pronto llegará la secuela, 'Wonder Woman 1984', tras el éxito de crítica y taquilla de su primer spin-off. Diana Prince encarna todos los ideales de la superheróina clásica.

Felicity Jones en 'Una cuestión de género'

La actriz británica Felicity Jones se mete en la piel de Ruth Bader Ginsburg, la magistrada de la Corte Suprema de Estados Unidos que ha luchado durante toda su carrera por la igualdad legal entre hombres y mujeres. En el filme se narra la juventud y madurez de Ruth en su enfrentamiento a un sistema judicial machista.

