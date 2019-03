One Direction: “Queríamos que nos conocieran más allá de las entrevistas de diez minutos”

Se llaman Niall, Zayn, Liam, Harry y Louis. Desde hace dos años estos nombres hacen suspirar a miles de seguidores en todo el planeta. Ahora aquellos que quieran saber un poco más de este enésimo fenómeno de fans tienen One Direction This is Us, un documental en 3D sobre un concierto y los orígenes de este quinteto británico.

"Sólo queríamos mostrarnos como somos, nuestra personalidad, más allá de los medios o de 10 minutos de entrevistas que dan para poco" asegura Harry, uno de chicos de la banda.

Quinientas horas de material grabado, en los que parece que no habrá drogas, sexo y rock & Roll. Un periodista lo pudo confirmar en la rueda de prensa de Londres: “Vamos – responden - esta es una rueda de prensa familiar". Risas.

La comparecencia en la capital inglesa se celebró en un lugar secreto con el objetivo de esquivar a unas fans acampadas en Leicester Square desde hace días para la premiere de este martes.

La puesta de largo del documental también se retransmite en vivo en Madrid y Barcelona. Será el 30 de agosto cuando llegue a los cines la música, el fervor adolescente y el negocio.