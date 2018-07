Ocho estrellas de Hollywood que salieron del armario

1. Jodie Foster

Quizá la más sonada. En la ceremonia de los Globos de Oro 2013, la actriz recibió el premio Cecil B. DeMille en homenaje a toda su trayectoria.

En su discurso de recogida del premio Foster confesó que era lesbiana de una forma fresca, divertida y sin darle mucha importancia, dentro de una crítica a la sociedad.Sin duda, un discurso que será recordado por mucho tiempo.

2. Ellen DeGeneres

Confesó ser lesbiana en abril de 1997. Ella misma y su personaje en la serie 'Ellen' salieron del armario al mismo tiempo. Por una parte, en la portada de la revista Time; y por otra en la televisión nacional donde declaró públicamente que era lesbiana a Oprah Winfrey, que hacía de su terapeuta en el capítulo.

La serie perdió audiencia y finalmente fue cancelada.En el siguiente video Ellen DeGeneres habla de como fue grabar la escena mencionada en el capítulo de su serie 'Ellen'.

3. Wentworth Miller

El actor conocido por interpretar a Michael Scofield en la serie ‘Prison Break’ salió del armario de forma rotunda y además solidaria.

Miller fue invitado al Festival Internacional de Cine de San Petersburgo, al que se negó a ir a través de un comunicado.

"No puedo participar en una celebración auspiciada por un país donde se le niega sistemáticamente el derecho básico a vivir y amar abiertamente a la gente como yo". En el siguiente video, Miller habla abiertamente de su homosexualidad.

4. Alejandro Amenábar

En febrero de 2004 Alejandro Amenábar admitió su homosexualidad a la revista gay Shangay.

"La forma en que cada uno actúa depende de la persona y de la imagen que quieres que los demás tengan de ti. Siempre he tratado de ser consecuente y de llevarlo todo con normalidad, a la vez que con mucha discreción.

Me asusta que la gente pueda entrometerse en mi vida privada pero, por otro lado, no me importa reconocer que soy gay"Posteriormente, también lo mencionó durante el discurso tras recibir la Medalla de oro de Madrid, que le fue entregada de manos de Ana Botella.

5. Zachary Quinto

El actor conocido por su papel en la serie 'Heroes' y por interpretar a Mr. Spock en ‘Star Trek’, salió del armario en un acto de sinceridad provocado por el suicidio de Jamey Rodemeyer, quien se quitó la vida por culpa del acoso y del desprecio que sufría por parte de sus compañeros al ser homosexual.

Quinto publicó en su web: "A la luz de la muerte de Jamey se hizo evidente para mí que llevar una vida como homosexual sin reconocerlo públicamente no era suficiente para hacer una contribución significativa a la inmensa labor que tenemos por delante, en el camino hacia una igualdad completa".

Dos años más tarde, en una entrevista para la abc news, Quinto habla sobre su ‘salida del armario’.

6. Troye Sivan

El actor pasó a ser conocido gracias a su papel del joven James Howlett en la película ‘X-Men Orígenes: Lobezno’. El joven actor confesó su homosexualidad subiendo un video a través de su canal de youtube el 7 de agosto del 2013.

Su acto de sinceridad rápidamente dio la vuelta al mundo, superando actualmente los dos millones de visitas.“Probablemente estoy más nervioso que nunca en mi vida… Esto no es algo de lo que haya que avergonzarse, así que por qué no compartirlo con vosotros”.

7. Matt Bomer

Uno de los actores más sonados del momento, mundialmente aclamado para interpretar a Christian Grey en ‘Cincuenta Sombras de Grey’, papel que finalmente fue para Jamie Dornan, confesó su homosexualidad de forma muy natural.Los rumores sonaban por todos los lados pero el actor que salto a la fama en la serie ‘Ladrón de Guante Blanco’ nunca había confirmado ni desmentido nada.

Fue en febrero de 2012 cuando en su discurso tras recibir el premio para las artes y el activismo de las nuevas generaciones en la gala de los Steve Chase Humanitarian Awards, dando las gracias a su pareja (Simon Halls) y sus tres hijos.

Posteriormente, tanto Bomer como su pareja, han participado en charlas para GLSEN (Gay, Lesbian & Straight Education Network), una organización que trabaja para impedir la discriminación de personas por su orientación sexual, entre otras cosas.

8. Cynthia Nixon

La actriz, conocida por interpretar a Miranda en la exitosa serie ‘Sexo en Nueva York’, salió del armario después de mantener una relación con un hombre durante 15 años.

"Mi homosexualidad es una elección". Así de tajante fue Cynthia Nixon en una entrevista concedida al 'New York Times'.

La actriz grabó un vídeo en el que pide que se castigue a los senadores que votaron en contra del matrimonio gay en el Estado de Nueva York. La iniciativa es de Fight Back NY, una organización que recauda dinero para derrotar a los políticos homófobos y así conseguir aprobar la ley.