Ocho escenarios reales que puedes visitar para sentirte dentro de tus películas favoritas

1. 'INDIANA JONES Y LA ÚLTIMA CRUZADA' - TESORO DE PETRA, JORDANIA

El templo de Al-Jazneh, o Tesoro de Petra como es más conocido, es la principal atracción turística y arqueológica de Jordania. ¿Tendrá algo que ver que fue uno los lugares visitados por el arqueólogo más famoso del cine? En la tercera película de la saga, Indiana Jones y su padre deben acudir a este templo del desierto para evitar que el Santo Grial caiga en manos de los nazis. El tesoro puede visitarse, pero no aseguramos que dentro puedas encontrar una copa que alarga la vida...

'Indiana Jones y la última cruzada' | Lucasfilm

2. 'CAZAFANTASMAS' - ESTACIÓN DE BOMBEROS, NUEVA YORK

¿Qué tienen en común los bomberos de Nueva York y los Cazafantasmas (aparte de que se preocupan de mantener a salvo a los neoyorquinos)? Pues que ambos grupos comparten sede. Así es, si te das un paseo por Nueva York puedes encontrar una estación de bomberos que fue usada en las películas de los Cazafantasmas. Su localización directa es en la esquina entre Moore Street y Varick Street, en el barrio de Tribeca. Una visita obligada para los turistas de la ciudad más grande de Estados Unidos y también para los que quieran librarse de algún espectro.

Cuartel general de los Cazafantasmas en Nueva York | seestrena

3. 'LA JUNGLA DE CRISTAL' - FOX PLAZA, LOS ÁNGELES

Los fans del cine de acción reconocerán inmediatamente la silueta de este rascacielos en el skyline de Los Ángeles, aunque seguramente lo llamarán de otra forma. No es para menos, pues este edificio fue renombrado como Nakatomi Plaza en la película 'La Jungla de Cristal', donde Bruce Willis se enfrenta a un auténtico ejército de terroristas. Este edificio es propiedad de la 20th Century Fox, y también hace apariciones en otras películas de la productora como en la escena final de 'El club de la lucha'.

Fox Plaza de Los Ángeles | seestrena

4. 'EL GRAN HOTEL BUDAPEST' - ALMACENES GÖRTLITZ, ALEMANIA

La pequeña ciudad alemana de Görtlitz esconde el set de rodaje de una película muy exitosa y ganadora de cuatro premios Oscar en 2014. Si estás de turisteo por esta zona de Alemania puedes pasar por los grandes almacenes de la ciudad, que datan de principios del siglo XX y fueron utilizados para grabar la mayoría de las escenas de 'El Gran Hotel Budapest'. Así que puedes pasearte por donde lo hicieron Ralph Fiennes y Adrien Brody mientras te fundes la tarjeta de crédito.

Almacenes Görlitz en Alemania | seestrena

5. 'X-MEN' - CASTILLO HATLEY, CANADÁ

Este castillo fue construido por un militar canadiense a principios del siglo XX en la región de la Columbia Británica, en Canadá. Durnate su larga historia fue sede de una universidad y también de una academia militar, aunque el Hatley es mucho más conocido por albergar el Insitituto Charles Xavier para Jóvenes Talentos en las películas de la saga 'X-Men'. Además, también sirvió como escenario puntual para series como 'Arrow' o 'Smallville'. El castillo está abierto al público, pero será mejor que no vayas con expectativas de encontrarte con Lobezno.

Castillo Hatley en Canadá | seestrena

6. 'HARRY POTTER' - CHRIST CHURCH, OXFORD

Esta es una de las facultades más grandes que componen la Universidad de Oxford, y no podría haber sido elección para albergar uno de los colegios más famosos del cine. Christ Church, cuyos orígenes se remontan a 1525, fue el lugar en el que Harry Potter aprendió a montar en escoba y también en el que Ron Weasley se pegaba sus comilonas a la hora de cenar. Y lo mejor de todo, puedes visitar la universidad y sentirte como un joven mago en su primer día en Hogwarts. ¡Accio maletas!

Facultad de Christ Church en Oxford | seestrena

7. 'EL SEÑOR DE LOS ANILLOS' - MATAMATA, NUEVA ZELANDA

Las películas de 'El Hobbit' y 'El Señor de los anillos' cuentan con lugares que a todo cinéfilo le gustaría visitar. Minas Tirith, Erebor, Rivendel... aunque no hay ninguna otra localización como la Comarca. Además, el país de los hobbits tiene la ventaja de que se puede visitar en la realidad. Las verdes colinas del pueblo neozelandés de Matamata sirvieron a Peter Jackson para crear las redondas casas de Hobbiton, y muchas de ellas siguen intactas. Es más, los habitantes del pueblo están tan agradecidos que pusieron una placa en la que rezaba "Welcome to Hobbiton".

Matamata en Nueva Zelanda | seestrena

8. 'STAR WARS' - PLAZA DE ESPAÑA, SEVILLA

Si no tienes ganas de coger un avión, siempre puedes visitar lugares de España para llegar a una galaxia muy, muy lejana... Valiéndose de modificaciones digitales, George Lucas consiguió convertir la Plaza de España de Sevilla en los edificios de Naboo, el planeta natal de Padme Amidala. Pero la plaza sevillana no solo sirvió como escenario en 'Star Wars II: El ataque de los clones', también apareció en otras grandes producciones como 'Lawrence de Arabia' y 'El dictador'.