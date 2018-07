Los nuevos y sexys superhéroes del cine

Los héroes del cómic están de moda en la gran pantalla. Las grandes productoras no dudan en hacer su particular versión de las viñetas más famosas de todos los tiempos que han entretenido a generaciones enteras. Historias de buenos y malos que no dudan en recurrir a las jóvenes y atractivas estrellas de Hollywood para que con sus superpoderes, conviertan la película en un taquillazo.

De Batman a Superman pasando por el Hombre Araña

¿Para cuántas secuelas darán estos tres superhéroes? Hemos vivido sus historias desde mil y un puntos de vista diferentes. Sus protagonistas han cambiado de rostro, nos han contado el principio y el final una y otra vez de varias maneras, y lo que queda por venir no es poco.

Tras el éxito de ‘Batman Begins’ y ‘El caballero oscuro’, ambas dirigidas por Christopher Nolan, el cineasta hará una tercera película repitiendo protagonista, Christian Bale. Bajo el nombre de ‘El ascenso del caballero oscuro’, se cerrará esta trilogía en la que el atractivo Bale compartirá protagonismo con una ‘Catwoman’ de lo más sexy: Anne Hathaway, una de las actrices del momento. Ahora queda por ver si Nolan se decantará por adaptar el personaje a la versión del cómic (una prostituta) o a la que ya vimos en la gran pantalla bajo la dirección de Burton (una secretaria).

Por varios actores ha pasado también el papel del mítico Superman. Desde el más recordado de todos los tiempos, Christopher Reeve, hasta el de la última versión, Brandon Routh, que pasó sin pena ni gloria por la taquilla. El próximo Clark Kent que veremos en la gran pantalla, promete. No sólo porque la película esté dirigida, al igual que las últimas de Batman, por Nolan, sino también porque su protagonista es uno de los guapos en alza de Hollywood: Henry Cavill (‘Los Tudor’).

Menos musculoso que el anterior, pero ágil como ninguno, es Spiderman que en su próxima versión contará con Andrew Garfield (‘La red social’) para meterse en la piel del hombre araña. A su lado estará la guapa actriz Emma Stone (‘Rumores y mentiras’) que no encarnará a la pelirroja Mery Jane, que fue la segunda novia del héroe en los tebeos, sino a Gwen Stacy, la primera enamorada oficial del 'superhéroe'.

La unión hace la fuerza

Salvar el mundo no es cosa de uno solo, por eso nunca mejor dicho eso de que 'la unión hace la fuerza', y más si en un mismo film se pueden reunir a varios de los cuerpos más envidiados del momento.

La nueva entrega de los mundialmente conocidos ‘X-Men’, ha seleccionado para el reparto a lo mejorcito de Hollywood. Podremos ver a dos rubias de armas tomar en la próxima secuela del conocido cómic: Jennifer Lawrence (‘Winter´s Bone’) en la piel de ‘Mística’ y January Jones (‘Mad Men’) en el papel de ‘la Reina Blanca’. Junto a ellas, estará James McAvoy (‘Wanted’) como el profesor ‘Charles Xavier’. Un trío de jóvenes y guapos actores que no dudarán en usar sus poderes, físicos y psíquicos, para salvar el mundo en 'X-Men: First Class'.

El casting de superhéroes de ‘Los Vengadores’, que veremos próximamente en la gran pantalla, sabía que contar en el reparto con la voluptuosa Scarlett Johanson, el atractivo Chris Hemsworth ('Stark Trek') y el guapo Chris Evans ('Los cuatro fantásticos') para interpretar a ‘la Viuda Negra’, 'Thor' y ‘el Capitán América’ respectivamente, serían el ingrediente perfecto para atraer al público. Un público que sin duda estará expectante por verlos enfundados en sus trajes de latex.