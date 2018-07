Mario Casas, Emma Stone , Bradley Cooper y Quim Gutiérrez protagonizan un abril lleno de rodajes

Comenzamos el repaso por los rodajes de este mes con el nuevo trabajo de Mario Casas y Belén Rueda en el que se ponen a las órdenes del director Marcelo Piñeyro para protagonizar una historia que girará en torno al pequeño 'Ismael', el hijo de Casas.

Y hablando de cine español... no podemos olvidar mencionar el rodaje de 'Kamikaze', que ya lleva algunas semanas de duro trabajo. La nueva película de Álex Pina estará protagonizada por Leticia Dolera, Verónica Echegui e Iván Massague, entre otros. Su argumento se centra en Slatan, un hombre corriente de Karadjistan que se enfrenta a una situación extrema: hacer estallar en un avión de pasajeros de Moscú con destino a Madrid. Sin embargo, sus planes se complican cuando una tormenta de nieve retrasa la salida de vuelo y todos los pasajeros son alojados en un hotel hasta que pase el temporal.

También encontramos al actor Quim Gutiérrez, que nada más estrenar el pasado 27 de Marzo 'Los últimos días', ha decidido embarcarse en el rodaje del nuevo proyecto en el que participa junto a Julián Villagrán: '¿Quién mató a Bambi?'

Ahora le toca el turno a Hollywood, donde podemos demostrar que los actores y actrices tampoco dejan de trabajar. Destaca Jennifer Aniston, que tiene cinco proyectos pendientes de estreno y también Emma Stone, que se encuentra completamente dedicada al rodaje de 'The Amazing Spider-man 2', en la que repetirá papel protagonista dando vida a Gwen Stacy. La esperada secuela, que nos embarcará de nuevo en las aventuras del superhéroe, está dirigida por Marc Webb y llegará a los cines el año que viene.

Por otra parte, ni Jennifer Lawrence ni Bradley Cooper parecen estar quietos un solo momento. Los actores protagonistas de la aclamada cinta 'El Lado Bueno de las Cosas', se encuentran inmersos en el nuevo proyecto de David O. Russell, que aún se encuentra pendiente de título y que contará con la participación de Amy Adams y Christan Bale.

También destaca el actor Robert de Niro, que trabaja en la nueva comedia de Peter Segal que, protagonizada por Sylvester Stallone y Alan Arkin, llevará el título de 'Grudge Match'. Y por último, pero no menos importante. Clive Owen, que acaba de rodar junto a Morgan Freeman 'The Last Knights', un thriller del director japonés Kazuaki Kiriya.