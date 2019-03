Mario Casas: “Tengo muchas ganas de reencontrarme con Antonio Banderas"

"La verdad, no sé cómo ha llegado el papel", dice Mario Casas con una sonrisa, medio eufórica, medio nerviosa, y con la mirada un poco perdida, como la de aquel que no se acaba de creer algún tipo de suerte que le ha tocado. "Se pusieron en contacto con mi representante, hice un casting, lo mandé, y ya está…"

Ese "y ya está" quiere decir que Mario Casas dará vida a uno de los 33 mineros chilenos, que durante 70 días vivieron sepultados en la Mina de San José, a 622 metros bajo tierra. "Imagínate la historia de 33 personas que se quedaron encerrados más de dos meses en una mina casi sin comida y sin agua".

"Lógicamente son 33 y el protagonismo lo han tenido que juntar en esos cinco o seis mineros que somos" explica el joven actor. A sus 27 años, asumirá uno de los papeles principales de la película junto a Antonio Banderas, que dará vida al auténtico protagonista de la historia, el carismático Mario Sepúlveda que se ganó el apodo de 'Super Mario'.

Para completar el reparto de internacionales, Casas también trabajará codo con codo con Martin Sheen y el brasileño Rodrigo Santoro, que interpretará a Florencio, el primer minero en salir a la superficie.

"Estoy rodeado de una serie de actores que tengo muchas ganas de reencontrarme como Antonio Banderas, que creo que hace muchísimos años que no me ve. Tengo ganas de trabajar a su lado, es un tipo muy amable y sé que me va a ayudar mucho…" confiesa sin conseiguir esa media sonrisa nerviosa que mantiene en la cara desde que abordamos el tema.

Mario Casas será 'Alex Vega', el camionero

"El personaje es un caramelo". Mario habla así de Álex Vega, el minero de 31 años, casado con dos hijos, que se ocupaba de la maquinaria pesada allá en la mina. "Alex era el mecánico. Había un camión dentro de la mina, quitó todas las piezas y cogió el agua y la pasó por un filtro para que esa agua fuese potable y poder beber durante unas semanas".

El lunes que viene, Mario Casas se subirá a un avión rumbo a Colombia. Llegará justo para las lecturas de guion con sus compañeros de rodaje y con la directora del proyecto, la mexicana Patricia Riggen. Allí se rodarán las secuencias del interior de la mina, mientras que para los exteriores se trasladarán a las localizaciones reales en Chile.

"Mi personaje psicológicamente va a ser fuerte, pero físicamente vamos a tener que adelgazar mucho", remata Mario Casas hablando de su nuevo e ilusionante proyecto.

Para el rodaje de esta película, el actor ha tenido que adelantar la promoción de 'Ismael',, la nueva película dirigida por Marcelo Piñeyro en la que comparte cartel con Belén Rueda, Sergi López o Juan Diego Botto.

'Ismael' llega a los cines el 25 de diciembre.