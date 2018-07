Las marchas nupciales se apoderan del cine

Para casi todas las parejas el día de su boda es el más importante de su vida y aunque todo parezca muy sencillo, ya que sólo consiste en un 'sí quiero' con una posterior cena y fiesta con familiares y amigos, siempre aparecen factores que complican todo. De ahí que los preparativos de cada boda sean de película y la mejor prueba de ello es la cantidad de películas que se han hecho sobre este tema. Aunque eso sí rara vez no hubo un final feliz.

Y sino que se lo pregunten a Julia Roberts en 'Novia a la Fuga', que siempre era una mujer que huía en las bodas hasta que encontró el hombre adecuado que fue capaz de darle la boda que ella necesitaba en el campo y sin compañía de nadie. Desde el 12 de agosto podemos encontrar en los cines la última boda que llega a la gran pantalla, una comedia romántica donde Annie, una treintañera soltera con una vida sentimental precaria se ve obligada a hacer el papel de dama de honor, teniendo que hacer frente a su inexperiencia y a otra amiga de Lilliam, que hará todo lo posible por robarle el protagonismo de ser la dama de honor y así lograr tener un protagonismo especial.

No fue menos especial la situación de Jason Biggs en 'American Pie ¡Menuda Boda!', cuando un inocente Jim Levenstein en un gesto de madurez trató de casarse con su chica de siempre y causar buena impresión en su familia política. Aunque para impedirlo aparecieran sus fieles amigos de East Great Falls High que entre las despedidas de soltero y la hermana 'cañon' de Michelle, hicieron de todo menos una boda seria, con momentos inolvidables con el anillo de compromiso y la abuela de Jim.

Pero si queremos hablar de causar buena impresión, siempre tendremos evaluando a la familia Portolakos en 'Mi gran boda griega', que mostraba con orgullo su origen griego y las tradiciones de ese país. Por ello no entiendían que su hija Toula siguiera soltera a los treinta años. Tras una larga espera, llegó el día en el que Toula encontró el amor y para casarse tuvo cumplir con todas las tradiciones de su familia, que a ella no le hacen muy feliz. Sin embargo, no le queda más remedio dado que pertenece a un clan del que no se puede librar nunca.

Precisamente de tradiciones puede hablar sobrada Katherine Heigl, que en '27 vestidos', demostró su capacidad para ser madrina de honor en todo tipo de bodas, sin importarle las costumbres de cada pareja. Por ello durante la cinta es muy frecuente verla tanto en bodas indias como estadounidenses, sabiendo guardar su papel. El problema llega el día de la boda de su hermana, que acaba resultando ser la suya propia con la gran incógnita durante los preparativos de quién será su madrina de honor.

Aunque en lo que a preparativos se refiere, Jennifer López puede considerarse una experta en 'Planes de boda', donde estaba considerada la organizadora de bodas más prestigiosa de San Francisco. Aunque el día que conoce al doctor Steve Edison marcó un antes y después en su vida, ya que se enamoró de él teniendo encima que ser profesional organizando su 'divertida' boda con otra mujer. Aunque si hablamos de 'diversión' no hay nada mejor que tomar ejemplo de Owen Wilson y Vince Vaughn, dos amigos de toda la vida, que comparten una afición común, que es la de colarse en las bodas, que les lleva a disfrutar de diferentes situaciones más que curiosas sin olvidarse de que en todo enlace hay unas normas que respetar.

Precisamente respetar no fue lo que hizo Patrick Dempsey en 'La boda de mi novia'. En esta cinta tuvo que ver como la mujer que siempre tuvo en sus manos como mejor amiga decide casarse con un escocés. Tras enterarse, tendrá que organizar la ‘boda de su novia’, a la vez que hace todo lo posible por recuperar a su 'chica' y ser él el que se case con ella.

Son casos más especiales el de Hugh Grant en 'Nueve meses', que acude con su novia embarazadísima a la boda o el de Amanda Seyfried en 'Mamma Mia', que en el día de su boda cita a tres hombres y sólo uno de ellos es el verdadero padre.

En definitiva un sinfín de historias que cumplen el dicho de que cada pareja es un mundo, algo que se ve siempre muy reflejado en la boda, tanto en las películas como en la vida real, donde para cada boda es curioso el problema que surge y no es menos la solución.

La próxima boda llega este 12 de agosto, con las damas de honor en conflicto por el protagonismo y más desfase y fiesta que nunca.